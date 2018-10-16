Соломин встретил любовь всей жизни на съёмках 

Мария Леонидова попала на съёмки фильма «Городской романс» буквально с улицы, студентку Ленинградского Мухинского училища ассистент режиссёра заприметил на Невском проспекте и пригласил на кастинг. Пётр Тодоровский, увидев Леонидову, утвердил её на главную роль и предложил ей самой выбрать себе партнёра по кадру: Евгения Киндинова или Виталия Соломина. Девушка предпочла последнего, ведь в то время он уже был известным актёром. Так Соломин повстречал на съёмочной площадке любовь всей своей жизни. Правда, в этом фильме актёру сняться не удалось: в какой-то момент Тодоровский решил поменять исполнителя главной роли, поскольку ему нужен был герой с отрицательными чертами характера, а Соломин казался режиссёру слишком положительным. Но к тому моменту у звезды советского экрана вспыхнули чувства к молодой непрофессиональной актрисе. Соломин уехал на другие съёмки, но часто навещал свою возлюбленную в Одессе, пока внезапно на пути у влюблённых артистов не возникло неприятное обстоятельство — из-за эпидемии холеры в городе был объявлен карантин. В этот период единственным возможным способом общения для актёров стали письма. Вскоре паре удалось воссоединиться: по окончании съёмок Соломин и Леонидова поженились.