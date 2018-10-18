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Съёмки в фильме едва не стоили Мишулину жизни
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Съёмки в фильме едва не стоили Мишулину жизни 

Рамблер 1 час назад
Спартак Мишулин едва не погиб на съёмках фильма «Достояние республики». Снимаясь в сцене прохода по натянутой проволоке вместе с каскадёром, актёр и его коллега сорвались вниз. Причиной несчастного случая стал трос, который, возможно, был плохо закреплен или изготовлен из некачественного материала. Мишулину и каскадёру повезло — оба они упали не на землю, а на монастырскую крышу. Но без травм не обошлось: исполнитель роли управляющего Тараканова отделался ушибами и лечился в больнице, каскадёра же пришлось самолётом отправить в Москву — мужчина получил при падении множественные переломы. Стоит отметить, что участникам съёмочной группы сильно не доставало актёра, ведь он угощал всех своим знаменитым кулешом. Блюдо это Мишулин искусно готовил из консервов и прочих продуктов, которые были у него под рукой. Однако в экспедиции всем казалось, что актёр угощает их пищей богов.
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