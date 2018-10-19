Отличные, но чрезмерно затянутые фильмы

Некоторые фильм захватывают внимание зрителей с первого кадра. Сюжет оказывается настолько интригующим, что невозможно оторваться от экрана. Но ближе к середине или чуть позже публика начинает скучать, думая, что финалу пора бы уже наступить. Именно так выглядят эти известные картины.

1. «Скорость», 1994. Изначально фильм заканчивался побегом главных героев, которых играли Киану Ривз Сандра Буллок , из заминированного автобуса. Но студия настояла на введении линии столкновения героя Ривза с террористом. Это удлинило ленту, но не сделало её лучше.

2. «Побег из Шоушенка», 1994. Эта драма регулярно попадает в списки шедевров кинематографа прошлого века, и с этим трудно спорить. Финалом фильма стала встреча главных героев в исполнении Тима Роббинса Моргана Фримана на побережье. Но если бы фильм закончился на моменте, когда персонаж Фримана читает письмо, в котором приятель просит его приехать, то он был бы более интригующим.

Леонардо Ди Каприо и 3. «Титаник», 1997. Эта эпопея длится более трёх часов, но всю первую половину картины происходит мало существенного и важного. Сцена столкновения с айсбергом, после которой и началось основное действие, происходит, когда большинство зрителей уже устают следить за любовным треугольником, изображённым Кейт Уинслет Билли Зейном . Да и после гибели героя Ди Каприо, которая и стала кульминацией, лента продолжается ещё четверть часа, хотя именно на этом моменте и можно было бы завершить историю.

А ещё о нескольких отличных фильмах, которые зачем-то затянули, смотрите рассказ в видеообзоре.