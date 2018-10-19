Ещё
Отличные, но чрезмерно затянутые фильмы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Временные трудности
Мелодрама
Купить билет
Проклятие монахини
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет

Отличные, но чрезмерно затянутые фильмы 

Рамблер 1 час назад
Некоторые фильм захватывают внимание зрителей с первого кадра. Сюжет оказывается настолько интригующим, что невозможно оторваться от экрана. Но ближе к середине или чуть позже публика начинает скучать, думая, что финалу пора бы уже наступить. Именно так выглядят эти известные картины.
1. «Скорость», 1994. Изначально фильм заканчивался побегом главных героев, которых играли Киану Ривз и Сандра Буллок, из заминированного автобуса. Но студия настояла на введении линии столкновения героя Ривза с террористом. Это удлинило ленту, но не сделало её лучше.
2. «Побег из Шоушенка», 1994. Эта драма регулярно попадает в списки шедевров кинематографа прошлого века, и с этим трудно спорить. Финалом фильма стала встреча главных героев в исполнении Тима Роббинса и Моргана Фримана на побережье. Но если бы фильм закончился на моменте, когда персонаж Фримана читает письмо, в котором приятель просит его приехать, то он был бы более интригующим.
3. «Титаник», 1997. Эта эпопея длится более трёх часов, но всю первую половину картины происходит мало существенного и важного. Сцена столкновения с айсбергом, после которой и началось основное действие, происходит, когда большинство зрителей уже устают следить за любовным треугольником, изображённым Кейт Уинслет, Леонардо Ди Каприо и Билли Зейном. Да и после гибели героя Ди Каприо, которая и стала кульминацией, лента продолжается ещё четверть часа, хотя именно на этом моменте и можно было бы завершить историю.
А ещё о нескольких отличных фильмах, которые зачем-то затянули, смотрите рассказ в видеообзоре.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 очевидных ляпов в знаменитых блокбастерах
Секс-символы с нестандартной внешностью
Судьба самой опасной женщины кино 90-х38
Что стало с участникам «Джентльмен-шоу»21
Актеры, умершие прямо на сцене
Видео
08:01
Трюки Копперфилда, восхитившие телезрителей
ТВ
03:24
Фильм «Веном» продолжает лидировать в прокате
Фильмы
02:59
Как Костолевского бросили в крепости в кандалах
Актеры
02:59
Сын Товстоногова чуть не покалечил Луспекаева
Актеры Фильмы
04:48
Как Брижит Бардо умудрилась стать звездой
Актеры
11:38
Отличные, но чрезмерно затянутые фильмы
Фильмы Актеры
02:54
Неподвластные логике ляпы в мультфильмах
Фильмы
04:24
Смешные ляпы в любимых фильмах
Фильмы
07:43
Отличные фильмы 2017-го, которые вы пропустили
Фильмы
04:58
Что стало с участникам «Джентльмен-шоу»
ТВ Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение