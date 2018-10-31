Тест: мало кто узнает эти фильмы по одному кадру

Братья Люмьер, которые считаются официальными основателями всей киноиндустрии, вообще не верили в будущее кино. Они думали, что кино — это балаганное развлечение, интерес к которому угаснет буквально за несколько лет. Век спустя мы видим, что они сильно ошиблись.

Сейчас съемки фильмов — это огромная индустрия. В одном только Болливуде снимается несколько тысяч фильмов в год. Поэтому ни один человек на планете не может похвастаться тем, что посмотрел все кино мира. Но самые известные, талантливые, кассовые фильмы все-таки известны большинству. Именно такие мы и собрали в нашем тесте.

Давайте проверим, какой из вас кинолюбитель и сможете ли вы узнать картину по одному кадру.