Ещё
Тест: мало кто узнает эти фильмы по одному кадру
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Репродукция
Триллер, Фантастика
Купить билет
Несокрушимый
Исторический, Драма, Военный
Купить билет

Тест: мало кто узнает эти фильмы по одному кадру 

Рамблер 31 октября 2018
Фото: depositphotos.com
Братья Люмьер, которые считаются официальными основателями всей киноиндустрии, вообще не верили в будущее кино. Они думали, что кино — это балаганное развлечение, интерес к которому угаснет буквально за несколько лет. Век спустя мы видим, что они сильно ошиблись.
Сейчас съемки фильмов — это огромная индустрия. В одном только Болливуде снимается несколько тысяч фильмов в год. Поэтому ни один человек на планете не может похвастаться тем, что посмотрел все кино мира. Но самые известные, талантливые, кассовые фильмы все-таки известны большинству. Именно такие мы и собрали в нашем тесте.
Давайте проверим, какой из вас кинолюбитель и сможете ли вы узнать картину по одному кадру.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для съемок «Иронии судьбы» скупили всю вату1
Советские актеры, пробовавшие покорить Голливуд
Как изменились актеры сериала «Универ»
Тест: вспомните фильм по строчке из песни2
Как изменилась легендарная «Просто Мария»15
Видео
01:44
Фильмы, которые стоит посмотреть на Хэллоуин
Фильмы
02:53
Самые ожидаемые премьеры недели
Фильмы
00:15
Лепс записал саундтрек к новому сериалу
Сериалы
02:59
Для съемок «Иронии судьбы» скупили всю вату
Фильмы
03:13
Спецэффекты, разительно изменившие блокбастеры
Фильмы
06:45
Как изменились актеры сериала «Универ»
Актеры Сериалы
06:41
Актеры, ненавидевшие друг друга за кадром
Актеры Фильмы
02:35
Как Кеосаян заменил машиниста на горящем мосту
Фильмы
20:35
Участника «Битвы экстрасенсов» объявили шарлатаном
ТВ
05:04
Зловещие эпизоды, попавшие в прямой эфир
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение