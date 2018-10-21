В 40 лет Гурченко затмила артисток кордебалета 

Прочитав сценарий музыкальной комедии «Небесные ласточки», Людмила Гурченко попросила Леонида Квинихидзе отдать ей роль мадмуазель Нетуш. Актриса была уверена, что точно знает, как сыграть юную воспитанницу монастыря. Но режиссёр, выслушав Гурченко, переубедил её, ведь сорокалетней актрисе в групповых сценах пришлось бы танцевать наравне с молоденькими балеринами. Людмила Марковна согласилась с доводами режиссёра, но тут же начала готовиться к роли примы Корины. Гурченко вознамерилась превратить второстепенного персонажа в эффектную героиню, которая бы затмила в кадре всех остальных действующих лиц. На киностудии актрисе подобрали соответствующие наряды. Но главным оружием Гурченко, сразившим наповал телезрителей, стали её великолепные стройные ноги, которые она не постеснялась оголить. Возраст не стал помехой для по-настоящему талантливой актрисы, и она сумела воплотить блистательный образ примы, запомнившийся отечественному зрителю.