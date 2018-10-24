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Тест: долго ли вы продержитесь в фильме ужасов
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Тест: долго ли вы продержитесь в фильме ужасов 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Звонок 2"
Сколько раз за просмотром очередного ужастика вы или ваши друзья с негодованием замечали, что главный герой совершает крайне непоследовательные и нелогичные поступки.
Возможно, вы видели фильмы, в которых основная тактика персонажей — это залезть в темный подвал без света, громко спрашивая: "Здесь кто-нибудь есть?". Или разделиться и ходить по заброшенному зданию поодиночке, в качестве оружия выбирая водный пистолет.
Но что было бы, попади вы сами в сюжет фильма? Стали бы вы первой жертвой злодея, отдали бы свою жизнь за друзей или продержались бы до самого финала? Пройдите наш шуточный тест и узнайте.
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