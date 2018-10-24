Тест: долго ли вы продержитесь в фильме ужасов

Сколько раз за просмотром очередного ужастика вы или ваши друзья с негодованием замечали, что главный герой совершает крайне непоследовательные и нелогичные поступки.

Возможно, вы видели фильмы, в которых основная тактика персонажей — это залезть в темный подвал без света, громко спрашивая: "Здесь кто-нибудь есть?". Или разделиться и ходить по заброшенному зданию поодиночке, в качестве оружия выбирая водный пистолет.