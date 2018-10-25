Ленты, которые уничтожили отличные трилогии

Успешный фильм часто получает продолжение, становясь дилогией или трилогией. Но часто сиквелы и триквелы получаются хуже, чем оригинал, и пользуются уже куда меньшей популярностью. Конечно, есть трилогии, ставшие легендарными, но это скорее исключение, а не правило. Ещё обиднее, когда начало трилогии создаёт один настрой, а последующие ленты полностью меняют атмосферу и выбиваются из ряда.

1. «Железный человек 2» (2010). Первая картина про Тони Страка вышла в 2008 году и мгновенно стала хитом. Немалая заслуга в этом актёра Роберта Дауни-младшего, который идеально вписался в образ Железного человека. Продолжение 2010 года разочаровало зрителей и критиков. Новые персонажи, характеры которых не были раскрыты полностью, и странноватый сюжет разбили в пух и прах ожидания фанатов.

2. «Люди в чёрном 2» (2002). Фантастическая история с элементами комедии «Люди в чёрном» 1997 года подтвердила звёздный статус Уилла Смита , пришлась по вкусу публике, да и критики были весьма благосклонны к ленте. А вот продолжение 2002 года стало катастрофой. «Люди в чёрном» претендовали на то, чтобы стать яркой франшизой двухтысячных, но вторая часть уничтожила эти планы. К счастью, вышедшая в 2015 году картина «Люди в чёрном 3» отчасти реабилитировала создателей, но успеха первой части всё равно не достигла.

Чем расстроили киноманов «12 друзей Оушена» (2004) и как спецэффекты в фильме «Матрица: Революция» (2003) затмили экзистенциальную идею оригинала, узнайте из обзора.