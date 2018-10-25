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Как Гурченко все-таки попала в «Иронию судьбы»
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Как Гурченко все-таки попала в «Иронию судьбы» 

Рамблер 4 часа назад
Людмилу Гурченко в конце шестидесятых-начале семидесятых снимать опасались. Существовал негласный запрет на появление актрисы на экране из-за конфликта с киноначальством. Однако режиссёр Леонид Квинихидзе, с которым Гурченко была знакома с институтских времён, всё же пригласил её на пробы к фильму «Крах инженера Гарина». Но тогда её обошла актриса Нонна Терентьева. Квинихидзе был так впечатлён игрой Терентьевой, что решил пригласить её и в свой очередной фильм, водевиль «Соломенная шляпка». Но на пробы снова явилась Гурченко и тут уж сумела доказать, что она отлично впишется в образ. Квинихидзе утвердил Гурченко, и роль в картине стала для неё началом нового витка карьеры. Но из-за «Соломенной шляпки» Людмила Марковна упустила роль в легенде отечественного кино — комедии «Ирония судьбы, или с лёгким паром!». Эльдар Рязанов, который готовился снимать ленту, искал исполнительницу роли Нади и подумывал пригласить Гурченко. Однако увидев водевиль, он подумал, что несерьёзный образ, созданный актрисой в «Соломенной шляпке», помешает зрителям увидеть серьёзную подоплёку истории и отказался от её кандидатуры. Впрочем, в «Иронию судьбы» Людмила Гурченко всё же попала. Как это произошло, узнайте из ролика.
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