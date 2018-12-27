Триллеры, которые серьезно обновили жанр

Малобюджетный триллер 1981 года «Зловещие мертвецы» породил новое направление. После этой картины режиссеры начали активно снимать псевдодокументальные ужастики, которые и по сей популярны. А какие еще фильмы ужасов привнесли нечто новое в жанр?

1. «Носферату, симфония ужаса» (1922). Сложно поверить, что этому фильму уже почти сто лет. «Носферату» не был первым триллером в кинематографе, однако именно он стал своего рода первопроходцем и родоначальником жанра. Сегодня этот готический хоррор — несомненная киноклассика.

2. «Пила» (2004). «Пила» открыла публике низкобюджетные ужастики с пытками, которые по какой-то причине стали пользоваться популярностью. За первым фильмом последовало несколько продолжений спорного достоинства, которые, тем не менее, нашли аудиторию.

3. «Кошмар на улице Вязов» (1984). Подростковый триллер тоже был новинкой своего времени. В нем создатели применили еще один нетривиальный ход — показали открытое лицо убийцы, что было нетипично для прежних триллеров.

4. «Хэллоуин» (1978). Здесь впервые появился маньяк, который никуда не спешит. После «Хелоуина» публику накрыла лавина подражаний, где ужасные события были связаны с праздниками.

О других ужастиках, внесших вклад в развитие этого жанра кино, смотрите в видео.