Ещё
В любовных бедах Рыбников винил партнершу Иванову
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Репродукция
Триллер, Фантастика
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Несокрушимый
Исторический, Драма, Военный
Купить билет

В любовных бедах Рыбников винил партнершу Иванову 

Рамблер 21 минуту назад
Съёмки мелодрамы «Весна на Заречной улице» доставили Николаю Рыбникову немало переживаний. Сначала актёра даже не хотели брать в картину, на роль главного героя по просьбе директора киностудии утвердили другого актёра. Лишь длительные пробы Марлена Хуциева с Рыбниковым смогли переубедить начальство отдать предпочтение актёру, до этого снявшемуся в семи фильмах. При этом партнершей по кадру Николая Николаевича стала Нина Иванова — девушка, у которой не было профессионального актёрского образования. Сниматься с ней было нелегко: порой Иванова забывала слова, иногда не додавала эмоций. Словом, отсутствие образования у исполнительницы главной роли сказывалось и на других: Рыбникову казалось, что именно из-за неё затягивается съёмочный процесс. Стоит отметить, что все это актёр воспринимал болезненно из-за любовных треволнений, завладевших им в тот момент. Дело в том, что актриса Алла Ларионова, в которую был влюблён Рыбников, находилась в отношениях с другим актёром Иваном Переверзевым. Народный артист страдал от невозможности быть рядом со своей возлюбленной, он старался уличать каждую возможность, чтобы съездить в Москву навестить Ларионову, а съёмки в «Весне на Заречной улице» отнимали у него много времени и сил. В сердцах Николай Рыбников упрекал молодую коллегу Иванову в своих бедах. Сильным ударом для кумира миллионов женщин нашей страны стала беременность Аллы Ларионовой от его соперника, ребёнка актриса родила уже в браке с Рыбниковым. И в этом актёр тоже винил Нину Георгиевну. Коллеги, воплотившие на экране образы влюбленных ученика и учительницы, так и не общались в жизни после премьеры киноленты.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которые влюбились друг в друга на съемках4
Тест: вспомните фильм по строчке из песни
Советские кинопары, которые не выносили друг друга3
Участника «Битвы экстрасенсов» объявили шарлатаном23
Как изменилась легендарная «Просто Мария»14
Видео
02:53
Самые ожидаемые премьеры недели
Фильмы
00:15
Лепс записал саундтрек к новому сериалу
Сериалы
20:35
Участника «Битвы экстрасенсов» объявили шарлатаном
ТВ
04:00
За что Людмила Гурченко судилась с дочерью
Актеры
02:06
Актеры, которые влюбились друг в друга на съемках
Актеры
02:59
Как сложилась судьба Ванечки из фильма «Офицеры»
Актеры
04:35
Как изменились актеры сериалов 90-х
Актеры
11:11
Актеры, отказавшиеся целоваться перед камерой
Актеры Фильмы
12:53
Киношные супергерои, погибшие в этом году
Фильмы
04:33
«Я всегда хотел быть первым артистом в мире»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение