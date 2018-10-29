В любовных бедах Рыбников винил партнершу Иванову 

Съёмки мелодрамы «Весна на Заречной улице» доставили Николаю Рыбникову немало переживаний. Сначала актёра даже не хотели брать в картину, на роль главного героя по просьбе директора киностудии утвердили другого актёра. Лишь длительные пробы Марлена Хуциева с Рыбниковым смогли переубедить начальство отдать предпочтение актёру, до этого снявшемуся в семи фильмах. При этом партнершей по кадру Николая Николаевича стала Нина Иванова — девушка, у которой не было профессионального актёрского образования. Сниматься с ней было нелегко: порой Иванова забывала слова, иногда не додавала эмоций. Словом, отсутствие образования у исполнительницы главной роли сказывалось и на других: Рыбникову казалось, что именно из-за неё затягивается съёмочный процесс. Стоит отметить, что все это актёр воспринимал болезненно из-за любовных треволнений, завладевших им в тот момент. Дело в том, что актриса Алла Ларионова, в которую был влюблён Рыбников, находилась в отношениях с другим актёром Иваном Переверзевым. Народный артист страдал от невозможности быть рядом со своей возлюбленной, он старался уличать каждую возможность, чтобы съездить в Москву навестить Ларионову, а съёмки в «Весне на Заречной улице» отнимали у него много времени и сил. В сердцах Николай Рыбников упрекал молодую коллегу Иванову в своих бедах. Сильным ударом для кумира миллионов женщин нашей страны стала беременность Аллы Ларионовой от его соперника, ребёнка актриса родила уже в браке с Рыбниковым. И в этом актёр тоже винил Нину Георгиевну. Коллеги, воплотившие на экране образы влюбленных ученика и учительницы, так и не общались в жизни после премьеры киноленты.