Ещё
Купченко винили в том, что она бросила алкоголика
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
СуперБобровы: Народные мстители
Ромком, Семейный
Купить билет

Купченко винили в том, что она бросила алкоголика 

Рамблер 2 часа назад
Фильм «Одинокая женщина желает познакомиться» вызвал неоднозначную реакцию у женской половины нашей страны. Многие телезрительницы писали Ирине Купченко гневные письма, в которых обвиняли актрису в том, что она бросила несчастного и одинокого алкоголика. Были и те, кто считал трогательную историю, показанную на экране, абсолютным вымыслом. Ведь в то время было мало публикаций в газете с объявлениями о знакомствах, а уж разместить отчаянное послание на столбе, как это сделала главная героиня, считалось совершенно неприемлемым. Но сценарист картины Виктор Мережко по воле случая столкнулся именно с таким сообщением от одинокой женщины, наклеенным, по всей вероятности, в состоянии крайней безысходности на фонарный столб. Эта ситуация стала отправной точкой для Мережко в написании сюжета для мелодрамы, в которой женщина за сорок отказывается от последнего шанса выстроить отношения с мужчиной из-за общественного порицания. Сама же Ирина Купченко, снявшись в роли незамужней дамы и прочувствовав её состояние, поняла истинное предназначение женщины. По мнению актрисы, женщине настолько необходимо любить и быть любимой, рожать и воспитывать в браке детей, что никакое внешнее материальное благополучие не способно заменить ей этого простого женского счастья.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Советские кинопары, которые не выносили друг друга3
Тест: вспомните фильм по строчке из песни1
В любовных бедах Рыбников винил партнершу Иванову5
Сколько зарабатывали актеры и режиссеры в СССР
Как сложилась судьба Ванечки из фильма «Офицеры»50
Видео
02:53
Самые ожидаемые премьеры недели
Фильмы
00:15
Лепс записал саундтрек к новому сериалу
Сериалы
20:35
Участника «Битвы экстрасенсов» объявили шарлатаном
ТВ
06:03
Почему актеры не хотели сниматься в этих сценах
Актеры Фильмы
07:21
Персонажи, резко изменившиеся из-за смены актеров
Актеры Сериалы
08:58
Фильмы, которые могут стать киноклассикой
Фильмы
10:51
Кто сделал актёром Джонни Деппа
Актеры
03:14
Женские роли русских актеров-мужчин
Актеры
02:58
На съемках Наталью Хорохорину били по-настоящему
Актеры Фильмы
04:00
За что Людмила Гурченко судилась с дочерью
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение