Купченко винили в том, что она бросила алкоголика 

Фильм «Одинокая женщина желает познакомиться» вызвал неоднозначную реакцию у женской половины нашей страны. Многие телезрительницы писали Ирине Купченко гневные письма, в которых обвиняли актрису в том, что она бросила несчастного и одинокого алкоголика. Были и те, кто считал трогательную историю, показанную на экране, абсолютным вымыслом. Ведь в то время было мало публикаций в газете с объявлениями о знакомствах, а уж разместить отчаянное послание на столбе, как это сделала главная героиня, считалось совершенно неприемлемым. Но сценарист картины Виктор Мережко по воле случая столкнулся именно с таким сообщением от одинокой женщины, наклеенным, по всей вероятности, в состоянии крайней безысходности на фонарный столб. Эта ситуация стала отправной точкой для Мережко в написании сюжета для мелодрамы, в которой женщина за сорок отказывается от последнего шанса выстроить отношения с мужчиной из-за общественного порицания. Сама же Ирина Купченко, снявшись в роли незамужней дамы и прочувствовав её состояние, поняла истинное предназначение женщины. По мнению актрисы, женщине настолько необходимо любить и быть любимой, рожать и воспитывать в браке детей, что никакое внешнее материальное благополучие не способно заменить ей этого простого женского счастья.