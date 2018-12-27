Странности в знаменитом триллере про клоуна

Сентября 2017 года с нетерпением ждали фанаты ужастиков, ведь тогда вышла очередная экранизация триллера Стивена Кинга «Оно». Фильм о клоуне, терроризирующем детей, понравился и публике, и критикам, однако даже в этом отличном хорроре можно найти массу несостыковок, которые озадачат даже самых преданных поклонников неугомонного маньяка Пеннивайза.

Одна из главных странностей картины состоит в том, что лишь приехавший на каникулы подросток Бен заметил, что преступления в городке происходят каждые 27 лет. Удивительно, что за примерно 260-летнюю историю городка на это не обратили внимания ни местные жители, ни представители власти, ни полицейские, ни историки. Не менее любопытно, что парнишку, который засел за изучение мистических событий прошлого, выгоняют из библиотеки. Причем делает это не кто иной, как пожилая библиотекарша, которую почему-то возмутило, что во время летних каникул школьник решил почитать.

Стоит обратить внимание и на эпизод, когда друзья Бена оказываются у него в комнате. Парень умудрился превратить комнату чуть ли не в филиал исторического музея, заклеив стены старыми фотографиями и вырезками из газет. Не совсем понятно, откуда он их взял, если вход в библиотеку ему заказан. Кроме того, на одной из фотографий отчетливо виден Пеннивайз, но никто из школьников даже не обратил на изображение внимания, хотя лицо клоуна вряд ли можно забыть.

Какие еще нелогичные ходы есть в ленте, узнайте из видео.