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Леонов помог Рязанову спасти съёмки фильма
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Леонов помог Рязанову спасти съёмки фильма 

Рамблер 1 час назад
Олимпиада 1980 года едва не сорвала съёмки трагикомедии «О бедном гусаре замолвите слово». Для подготовки к Олимпийским играм в стране были введены особые меры безопасности. Из столицы убрали всех неблагонадежных элементов, а руководство Госкино издало указ о запрете натурных съёмок во время проведения международных спортивных мероприятий на территории СССР. Эльдара Рязанова, которому осталось доснять лишь последние сцены ленты, вызвали на ковер в Мосфильм и поставили перед фактом — все съёмки необходимо приостановить. Режиссёр был крайне изумлен подобным распоряжением начальства, тем более что исполнители главных ролей в его фильме Олег Басилашвили и Евгений Леонов уже запланировали себе отпуск в Сочи и купили билеты. Рязанов решил снимать несмотря ни на что, но разрешение на это можно было получить только в КГБ. И тогда директор картины Борис Криштул пошёл ва-банк: он позвонил Евгению Леонову и попросил актёра сходить вместе с ним к руководству подписать приказ на отпуск, при этом он не стал уточнять, что приглашает коллегу на Лубянку. На следующий день народный артист и директор отправились в Комитет, каким-то чудом оба они беспрепятственно попали в кабинет к генералу. Известный актёр объяснил цель своего неожиданного визита и попросил позволить Рязанову доснять эпизоды с расстрелом его героя. Конечно же, генерал не смог устоять перед просьбой Леонова, он подписал необходимый документ. А в благодарность популярный артист подарил комитетчику открытку с необычным автографом: «Спасибо, что разрешили меня расстрелять».
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