«Три плюс два»: тест по горячей советской комедии

Производством фильма занимались сразу на двух киностудиях — Рижской и имени Горького. Натурные съемки прошли в Крыму, а сцены в палатке и машине — в павильонах Рижской киностудии.

У фильма две версии, обычная (88 минут) и широкоформатная (100 минут). Во второй есть сцена пляжного отдыха, где "яблоку негде упасть", а также сцены-фантазии главных героинь, которые представляют, кто по профессии их соседи по пляжу.

«Три плюс два», пожалуй, самая беззаботная советская комедия, пляжная и солнечная. В ней нет почти ничего от советского быта, кроме собственно отдыха "дикарями", который стал необыкновенно популярен после выхода фильма.