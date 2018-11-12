Ещё
Гурченко защитила актрису, которую все травили
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Несокрушимый
Исторический, Драма, Военный
Купить билет
Девушка, которая застряла в паутине
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

Гурченко защитила актрису, которую все травили 

Рамблер 6 часов назад
Перед началом съёмок лирической комедии «Отпуск за свой счёт» за исполнительницу главной роли разгорелась настоящая битва. Сценарист Валентин Азерников настаивал на кандидатуре Евгении Симоновой. Он обожал актрису и сценарий писал именно под неё. А вот режиссёр Виктор Титов хотел, чтобы главную героиня играла Любовь Руденко и даже добился утверждения у директора киностудии. На буквально накануне раздался звонок от некоего киночиновника, который приказал без всяких проб взять в фильм Ольгу Мелихову, молодую актрису из Ленинграда, которая ранее снялась всего в одной картине. Отказать было невозможно, так что Титов вынужден был отказать Руденко, но в качестве компенсации дал её роль секретарши в небольшом эпизоде. Ольга, даже не подозревавшая, что попала на съёмочную площадку благодаря влиятельному человеку, оказалась в атмосфере всеобщей ненависти. Ей было настолько сложно среди недоброжелательных коллег, что она часто после смен рыдала. Но вскоре у Мелиховой нашлась защитница: ни в чём не повинную девушку взялась опекать Людмила Гурченко, тоже снимавшаяся в картине. Чуть позже и другие члены съёмочной группы разобрались, в чём дело, и стали к Ольге благосклоннее.
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагический финал Василия Алибабаевича
8 неожиданных фактов о «Санта-Барбаре»2
«Три плюс два»: тест по горячей советской комедии8
Тест: помните ли вы фильм «Чародеи»?1
Звезды фильмов для взрослых, покорившие Голливуд4
Видео
04:48
Как выглядит и чем занимается героиня «Выше радуги»
Актеры
01:00
Десептиконы атакуют в новом трейлере «Бамблби»
Фильмы
00:30
Куда пропали «папины дочки»
Актеры
02:55
Гурченко защитила актрису, которую все травили
Фильмы Актеры
10:43
Лучшие советские мультфильмы
ТВ Фильмы
05:16
Чем занимается «просто Мария» сейчас
Актеры Сериалы
04:48
Трагический финал Василия Алибабаевича
Актеры
08:04
Актеры, чуть не отказавшиеся от культовых ролей
Актеры Фильмы
00:30
В Китае представили виртуального ведущего новостей
ТВ
01:44
Фильмы, которые стоит посмотреть на Хэллоуин
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение