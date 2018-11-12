Гурченко защитила актрису, которую все травили 

Перед началом съёмок лирической комедии «Отпуск за свой счёт» за исполнительницу главной роли разгорелась настоящая битва. Сценарист Валентин Азерников настаивал на кандидатуре Евгении Симоновой. Он обожал актрису и сценарий писал именно под неё. А вот режиссёр Виктор Титов хотел, чтобы главную героиня играла Любовь Руденко и даже добился утверждения у директора киностудии. На буквально накануне раздался звонок от некоего киночиновника, который приказал без всяких проб взять в фильм Ольгу Мелихову, молодую актрису из Ленинграда, которая ранее снялась всего в одной картине. Отказать было невозможно, так что Титов вынужден был отказать Руденко, но в качестве компенсации дал её роль секретарши в небольшом эпизоде. Ольга, даже не подозревавшая, что попала на съёмочную площадку благодаря влиятельному человеку, оказалась в атмосфере всеобщей ненависти. Ей было настолько сложно среди недоброжелательных коллег, что она часто после смен рыдала. Но вскоре у Мелиховой нашлась защитница: ни в чём не повинную девушку взялась опекать Людмила Гурченко, тоже снимавшаяся в картине. Чуть позже и другие члены съёмочной группы разобрались, в чём дело, и стали к Ольге благосклоннее.