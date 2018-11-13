Фильмы, которые киноманы ждут в 2019

Не за горами новогодние праздники, а значит киноманы уже потирают в нетерпении руки и готовятся к походам в кинотеатры, ведь 2019 год обещает быть богатым на громкие премьеры. В числе картин, которые жаждут увидеть фанаты кино, будут и эти.

1. «Холмс и Ватсон». Это очередное прочтение истории о детективе с уникальными способностями. Создатели заявляют, что лента снята по мотивам произведений Конан Дойля и существенно отличается от классических экранизаций комедийной направленностью. Режиссёром фильм стал Этан Коэн, а роли Шерлока и Ватсона сыграли Уилл Феррелл Джон Си Райли.

2. «Кладбище домашних животных». Триллер с аналогичным названием режиссёра Мэри Ламберт вышел в 1989 году, а в 2019 выйдет ремейк. В основе хоррора — роман короля ужасов Стивена Кинга

3. «Аладдин». Студия «Дисней» взялась за воссоздание классических мультфильмов в виде игровых лент. «Алладин» — это версия сказочной истории с живыми актёрами мультика 1992 года. Выбор режиссёра для сказки удивил киноманов: им стал Гай Ричи, который прежде создавал кровавые боевики. Роль Джинна отдали Уиллу Смиту , и это определённо будет любопытно.

Посмотрите ролик и узнайте, какие ещё фильмы выйдут в 2019 году.