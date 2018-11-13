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Фильмы, которые стоит посмотреть женщинам 

Рамблер 5 часов назад
Осенние деньки не балуют солнцем, в такое время хочется закутаться в одеяло и посмотреть оптимистичный фильм, отгоняющий тоску. Эти ленты поднимут вам настроение и помогут избавиться от осеннего сплина.
1. «Развод по-американски» (2006). Супруги, ещё недавно обожавшие друг друга, понимают, что совместная жизнь опостылела обоим и принимают решение расстаться. Однако сделать это окажется непросто. В комедийной мелодраме снялись признанные звёзды Дженнифер Энистон и Винс Вон, что добавило картине очарования.
2. «Хоть раз в жизни» (2013). Бен — уволенный управляющий студией звукозаписи, ушедший в запой. Гретта — автор песен, которую недавно бросил возлюбленный. Случайная встреча Бена и Гретты позволяет обоим начать новую жизнь. Главные роли в лента сыграли Кира Найтли и Марк Руффало.
3. «Осторожно! Двери закрываются» (1998). Девушка спешит с работы, спускается в метро и оказывается перед закрывающимися дверями. Далее вселенная раздваивается: в одной героиня успевает забежать в вагон, в другой — остаётся на перроне. Как будет складываться её жизнь в каждом из миров? Роль главной героини отдали Гвинет Пэлтроу, которая в этом же году получила «Оскара».
Смотрите ролик и узнайте о фильмах, которые скрасят ноябрьский вечер и отвлекут от заунывных проливных дождей.
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