Фильмы, которые стоит посмотреть женщинам

Осенние деньки не балуют солнцем, в такое время хочется закутаться в одеяло и посмотреть оптимистичный фильм, отгоняющий тоску. Эти ленты поднимут вам настроение и помогут избавиться от осеннего сплина.

1. «Развод по-американски» (2006). Супруги, ещё недавно обожавшие друг друга, понимают, что совместная жизнь опостылела обоим и принимают решение расстаться. Однако сделать это окажется непросто. В комедийной мелодраме снялись признанные звёзды Дженнифер Энистон Винс Вон , что добавило картине очарования.

Марк Руффало. 2. «Хоть раз в жизни» (2013). Бен — уволенный управляющий студией звукозаписи, ушедший в запой. Гретта — автор песен, которую недавно бросил возлюбленный. Случайная встреча Бена и Гретты позволяет обоим начать новую жизнь. Главные роли в лента сыграли Кира Найтли

3. «Осторожно! Двери закрываются» (1998). Девушка спешит с работы, спускается в метро и оказывается перед закрывающимися дверями. Далее вселенная раздваивается: в одной героиня успевает забежать в вагон, в другой — остаётся на перроне. Как будет складываться её жизнь в каждом из миров? Роль главной героини отдали Гвинет Пэлтроу , которая в этом же году получила «Оскара».

Смотрите ролик и узнайте о фильмах, которые скрасят ноябрьский вечер и отвлекут от заунывных проливных дождей.