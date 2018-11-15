И пьяный смех, и пьяный грех: 12 лучших фильмов про вино и виноделие

Потому что тут нечего стесняться, мы все очень любим и уважаем винишко, всякое-разное. Да, бывают в жизни моменты, когда шато де тетрапак льется рекой, но обычно мы подходим к вопросу ответственно и академически. Вот вам доказательство — список лучших фильмов о вине и виноделии.

Рассказывает и показывает редакция Pics.ru.

«Тайна Санта-Виттории» (режиссер Стэнли Крамер, 1969)

Во-первых, здесь Энтони Куинн и роскошная Анна Маньяни , а во-вторых, это яркая и солнечная история преданности своему делу, своей земле и своему вину.

«Хороший год» (режиссер Ридли Скотт, 2006)

Господи, ну почему у нас нет пятиюродных дедушек во Франции, чтобы оставить нам винодельню в Провансе? Все достается только вот таким вот противным и занудным чувакам, как герой Рассела Кроу . Ну ничего, будет и на нашей улице сбор винограда и парад дегустаций.

«На обочине» (режиссер Александр Пэйн, 2004)

Двое не самых симпатичных, но типичных неудачника, чтобы встряхнуться, отправляются в винный тур по винодельческим калифорнийским долинам. Что из этого вышло, надо обязательно увидеть своими глазами. Известно, что винную карту для фильма составлял сам режиссер, но вскоре многие бутылки пришлось заменить на безалкогольные напитки, потому что народ на съемках натурально валился от алкогольной интоксикации.

«Шоковый эффект» (режиссер Рэндолл Миллер, 2008)

В основе сюжета лежит реальная виноманьячная сенсация, которую произвело американское вино на престижном конкурсе во Франции в 1976 году. Тусовка виноделов, Алан Рикман , и рука немедленно тянется к бокалу.

«Закупоренный» (Corked, режиссеры Росс Клененден, Пол Хоули, 2009)

Уморительная комедия про то, как небольшие винодельни в Северной Калифорнии готовятся и встречают винного ревизора, который должен оценить их продукцию. И пьяный смех, и пьяный грех.

«Кровь в вино» (режиссеры Райан Пейдж, Кристофер Померенк, 2010)

Бодрая документалка про Мейнарда Джеймса Кинана, брутального вокалиста культовой андеграундной группы Tool, который в какой-то момент всерьез увлекся виноделием, купил землю в Аризоне и стал заниматься вином. На потеху всем винным экспертам. Будет интересно не только фанатам музыканта, но и всем винным энтузиастам.

«Красное наваждение» (режиссеры Дэвид Роач, Уорвик Росс, 2013)

Еще одна документальная лента в невинном винном списке. Увлекательнейший рассказ о хитреньких китайцах, которые хотят подмять под себя винную индустрию и сместить с пьедестала главные винодельческие державы.

Somm (режиссер Джейсон Уайз, 2012)

Подробнейшее и крайне волнительное повествование про главный конкурс на профессиональное признание в среде сомелье. За 40 лет существования конкурса Master Sommelier его удалось пройти только 220 знатокам.

«Осенняя сказка» (режиссер Эрик Ромер, 1998)

Интригующая своими любовными кружевами, как и во всех фильмах Ромера, история вдовствующей специалистки по виноделию.

«Мондовино» (режиссер Джонатан Носситер, 2004)

Документальный фильм, рассказывающий печальную повесть о влиянии глобализации на древние винные традиции и винодельческие кланы.

«Листопад» (режиссер Отар Иоселиани, 1966)

Советская производственно-социальная драма молодого Иоселиани, его первый полный метр. По сюжету молодой технолог винного завода Нико оказывается вовлечен в неприятную историю, когда ради плана сотрудники завода должны развивать плохое саперави. Если интересуетесь грузинским вином и историей традиционного грузинского виноделия, эта картина must see.

«Кувшин» (режиссер Ираклий Квирикадзе, 1970)