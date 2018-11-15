Самые ужасные современные российские фильмы

Найти среди современных отечественных фильмов действительно качественные и хоть отчасти похожие на картины советского времени непросто. Режиссёры создают ленты на потребу публике, которые больше одного раза смотреть не хочется. Но есть среди российских фильмов настолько ужасные, что редкий зритель досматривает их до финальных тиров.

1. «Самый лучший день» (2015). Авторы позаимствовали сюжет из пьесы русского классика Александра Островского «Старый друг лучше новых двух» и сняли комедию о нынешних реалиях. Отзывы о ленте были противоречивыми, но в целом её приняли негативно.

2. «Одноклассницы» (2016). Эта очередная комедия о приключениях подруг накануне свадьбы напичкана шутками ниже пояса и вызывает у зрителей чувство стыда, но не удовольствия от просмотра.

3. «Беременный» (2011). Создатели комедии не были оригинальными: сюжет о беременности мужчины уже был обыгран в голливудской комедии с участием Арнольда Шварценеггера «Джуниор», которая вышла в далёком 1994 году. Однако в отличие от «Джуниора» «Беременный куда более вульгарен, что и разочаровала критиков и зрителей.