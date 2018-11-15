Сиквелы, которые получились лучше оригиналов

Когда фильм собирает огромную кассу и становится популярным, создатели сразу же принимаются за продолжение. Но сиквелы, как правило, выходят хуже, чем оригиналы, и лишь в редких случаях достигают того же уровня. Эти картины и относятся к числу исключений.

1. «Человек-паук» (2004). Сиквел продолжил историю, начатую в ленте «Человек-паук», которая вышла двумя годами ранее. В продолжении авторы лучше прописали характеры персонажей, добавили всесильного злодея и привлекли команду специалистов по компьютерным эффектам, отчего фильм смотрелся даже лучше оригинала.

2. «Чужие» (1986). Фантастический триллер «Чужой» в 1979 году стал хитом. Во второй части мерзких инопланетян оказалось больше, картину наполнили драками, а сюжет сделали динамичнее. В итоге хоррор получился качественным не стал не менее успешным, чем первая часть.

3. «Терминатор 2: Судный день» (1991). В 1984 году вышел научно-фантастический боевик, который сегодня уже считается классикой. «Терминатор» вывел в звёзды первой величины Арнольда Шварценеггера . Казалось, что история закончилась с финальными титрами, но через 7 лет поклонники получили продолжение. Сиквел стал более энергичным, в нём было больше боевых сцен. Есть мнение, что благодаря «Терминатору 2» киношники оценили компьютерные эффекты и стали вводить их в практику создания фильмов.

Смотрите ролик и узнайте о сиквелах, которые были лучше оригиналов.