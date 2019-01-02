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Как придумали песню про Александру 

Рамблер 34 минуты назад
Режиссёр Владимир Меньшов планировал вставить в фильм «Москва слезам не верит» песню про главную героиню Катерину. Но поэт Дмитрий Сухарев, которого попросили написать стихи, принёс текст про неведомую Александру. На вопрос, откуда взялось имя, Сухарев объяснил, что он позаимствовал его у дочери Катерины. К тому же поэту понравилась молодая актриса Наталья Вавилова, игравшая Александру. Меньшов принял текст, но теперь предстояло создать музыку. С этой просьбой Владимир обратился к барду Сергею Никитину. Однако тут дело не заладилось. Если Сухарев написал стихи всего за несколько дней, то Никитин никак не мог найти нужную тональность. Пять вариантов музыки оказались непригодными, но в конце концов получилась запоминающая романтичная мелодия, подчеркнувшая настроение картины. Кстати, песню «Александра» в фильме Сергей Никитин исполнил сам. Его же голос звучит и в эпизоде, когда герои фильма отправились на пикник в честь дня рождения Гоши. Сергей в дуэте с супругой Татьяной исполнил композицию на стихи Юрия Левитанского «Диалог у новогодней ёлки». Хотя название песни мало кто знает, большинство зрителей и меломанов сразу вспоминают первую строчку «Будет зима, полагаете вы?».
Комментарии
Фильмы , Видео , Юрий Левитанский , Владимир Меньшов , Дмитрий Сухарев , Наталья Вавилова , Сергей Никитин
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