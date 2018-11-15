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Выпуск сериала о милиции не обошелся без трагедии
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Выпуск сериала о милиции не обошелся без трагедии 

Рамблер 15 ноября 2018
Многосерийный фильм «Рожденная революцией», посвященный работникам советской милиции, снимался под руководством Министерства внутренних дел СССР, а глава ведомства Николай Щелоков невольно придумал ему название. Многие режиссеры отказывались от работы над этим сериалом, понимая, что за промахи придется оправдываться не только перед начальством киностудии. Но малоизвестный режиссер Григорий Кохан не испугался возможной критики со стороны высокопоставленных руководителей МВД. Согласившись снять эпопею о становлении правоохранительных органов в СССР, кинематографист настоятельно попросил на главную роль оперативника Кондратьева утвердить актера Евгения Жарикова. Работа над кинокартиной длилась на протяжении нескольких лет. А на смотр первых серий ленты пригласили милицейских начальников. К несчастью, закрытый показ закончился трагедией: у главы Уголовного розыска Украины, случился сердечный приступ. Видимо, молодой генерал настолько был впечатлен увиденным на экране, что сердце его не выдержало, он скончался до приезда скорой помощи. Роковой случай стал поводом для вызова режиссера на ковер к самому Щелокову. Но отсмотрев отснятый материал, советский министр остался доволен игрой Жарикова. Он сделал незначительные замечания режиссеру, добавив при этом, что главный герой был рожден революцией. Именно эта фраза вошла в название сериала.
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