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Apple займется съемкой кинофильмов
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Корпорация Apple займется съемкой кинофильмов 

РИА Новости + ещё 13 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Американская корпорация Apple подписала договор о сотрудничестве с компанией в сфере кинопроизводства А24 и намерена заняться съемкой фильмов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники.
По информации телеканала, кинофильмы и телешоу, в производстве которых примет участие Apple, будут на первых порах бесплатными, что позволит завоевать доверие аудитории.
Других подробностей пока не сообщается.
Американская компания в сфере кинопроизводства А24, основанная в 2012 году, сняла такие популярные кинофильмы, как "Комната" (2015), "Эми" (2015), "Леди Берд" (2017). Кинокартина "Лунный свет" (2016), также снятая компанией A24, получила в прошлом году премию "Оскар" в номинациях "Лучший фильм", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучшее исполнение мужской роли второго плана".
Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
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