Корпорация Apple займется съемкой кинофильмов

Американская корпорация Apple подписала договор о сотрудничестве с компанией в сфере кинопроизводства А24 и намерена заняться съемкой фильмов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники.

По информации телеканала, кинофильмы и телешоу, в производстве которых примет участие Apple, будут на первых порах бесплатными, что позволит завоевать доверие аудитории.

Других подробностей пока не сообщается.

Американская компания в сфере кинопроизводства А24, основанная в 2012 году, сняла такие популярные кинофильмы, как "Комната" (2015), "Эми" (2015), "Леди Берд" (2017). Кинокартина "Лунный свет" (2016), также снятая компанией A24, получила в прошлом году премию "Оскар" в номинациях "Лучший фильм", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучшее исполнение мужской роли второго плана".