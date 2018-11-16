Названы 10 лучших фильмов 2018 года 

Год близится к завершению, поэтому авторитетные издания начинают подводить итоги. В этом году журнал TIME не стал ждать хотя бы последнего месяца и уже выставил свой топ лучших картин 2018 года.
Почетное упоминание (фильмы, которые были близки, но не попали в заветную десятку):
- "Ван Гог. На пороге вечности" реж. Джулиан Шнабель
- "Маккуин" реж. Айан Бонхот, Питер Эттедги
- "Слепые пятна" реж. Карлос Лопес Эстрада
- "Ваша ненависть" реж. Джордж Тиллман-мл.
- "Кристофер Робин" реж. Марк Форстер
- "Магазинные воришки" реж. Хирокадзу Корээда
- "Черный клановец" реж. Спайк Ли
- "Громко бьются сердца" реж. Бретт Хейли
- "Братья Систерс" реж. Жак Одиар
- "Вдовы" реж. Стив МакКуин
- "Старик с пистолетом" реж. Дэвид Лоури
Паддингтон 2
10 место
Кадр из фильма Приключения Паддингтона 2 В "Паддингтоне 2" озвученный Беном Уишоу говорящий медведь в синем дафлкоте пытается купить подарок своей 100-летней тете и по ошибке попадает в тюрьму. Там он завоевывает уважение заключенных благодаря своей новаторской технике изготовления сэндвичей с мармеладом: даже местный повар Кастет МакГинти одобряет рецепт. Милый, но не чересчур сентиментальный сиквел получился очаровательнее предшественника, также снятого Полом Кингом. Великодушие картины придает сил, и все, что мы можем сделать, поделиться им с окружающими.
Богемская рапсодия
9 место
Кадр из фильма Богемская рапсодия
Потребовалась целая вечность, чтобы снять этот фильм. Режиссера и вовсе уволили во время съемок (до этого его обвинили в сексуальных домогательствах, которые он не признал). А потом полились отрицательные рецензии, отмечающие деревянные диалоги и шаблонную историю. Но "Богемская рапcодия" с Рами Маликом в роли вокалиста Queen Фредди Меркьюри обладает буйной и мощной энергией, которую редко встретишь в картинах "высшего качества". Возможно, фильм получился немного беспорядочным, но великолепным. Это полихромный гимн о том, что жизнь ради любви, секса и рок-н-ролла это антоним повестки дня!
Если бы Бил стрит могла заговорить
8 место
Кадр из фильма Если бы Бил стрит могла заговорить
В мастерской экранизации пронзительного романа Джеймса Болдуина Кики Лейн и Стивен Джеймс играют молодую ждущую пополнения в семье пару, разлученную из-за ложного обвинения. Картина работает на нескольких уровнях: это прекрасный фильм о молодых людях и точное обвинение системы уголовного правосудия, которую никак не назвать справедливой. Реджина Кинг великолепна в роли матери, которая не может видеть, как страдают дочь и ее любимый. Ей остается только день ото дня наблюдать за преданностью супругов.
Звезда родилась
7 место
Кадр из фильма Звезда родилась
Кто же знал, что последнее, в чем мы нуждались ремейк фильма, который и так переснимали кучу раз, это то, что мы действительно хотели? Режиссер Брэдли Купер решил переосмыслить эту потенциально простую историю для нашего времени, поставив себя играть роль кантри-певца Джексона, а Леди Гагу роль Элли, ничего не подозревающей талантливой исполнительницы, которая станет суперзвездой. Получилась мощная мелодрама, которая одновременно кажется чем-то свежим и утешительно классическим. "Возможно, пришло время позволить старым путям умереть", поет Купер в одной из песен из саундтрека к фильму. Но он также знает, что стоит сохранить.
Сможете ли вы меня простить?
6 место
Кадр из фильма Сможете ли вы меня простить?
Когда-то в 1980-х годах жизнь биографа Ли Израэль иссякла. Из отчаяния она решила подделывать и продавать письма известных литературных деятелей, пока ее не поймали. Из этой реальной истории режиссер Мариэль Хеллер сделала потрясающий фильм о романтическом одиночестве, колючей дружбе и карьерной стагнации: это интереснее, чем вы думаете, а еще очень правдиво для тех, кому пришлось сделать резкий разворот в карьере. Мелисса МакКарти играет Израэл, женщину, которую клеймили пристойным ярлыком "трудной" и которая была лесбиянкой. Ее сообщника сыграл Ричард Э. Грант. Вместе они создали прибыльную нелегальную схему, а еще поддерживали друг друга, даже когда их всех бросали.
Фаворитка
5 место
Кадр из фильма Фаворитка
Это буйное и лукавое переосмысление жизни британской королевы Анны, снятое Йоргосом Лантимосом, иногда уходит в комедию, а иногда в драму, как драгоценный камень, переливающийся на свету. Оливия Колман играет скучающую и несчастную королеву, которая живет ради любви ближайшей подруги (Рейчел Вайс), пока при дворе не появляется кокетка (Эмма Стоун). В этом трогательном фильме, расположенном между кислотностью и нежностью, союзы создаются, распадаются, а потом создаются снова.
Восьмой класс
4 место
Кадр из фильма Восьмой класс
Дебютный фильм Бо Бернема, в котором начинающая актриса Эльза Фишер великолепно играет роль девочки, переходящей из средней в старшую школу, смотрится с сердцем в горле. Что ужасное может с ней произойти? Какая тяжелая травма обвалится на нее в таком уязвимом возрасте? В "Восьмом классе" нет катастроф это просто история о молодой девушке, которая проходит через трудный этап сломления своего эго. Проницательный, ласковый и несентиментальный фильм Бернема попадает в каждую ноту.
Первая реформаторская церковь
3 место
Кадр из фильма Дневник пастыря
Иногда фильм носит свои муки, как отпечатки пальцев на зеркале. В "Первой реформаторской церкви" Пола Шрейдера Итан Хоук играет одну из лучших ролей года сбившегося с пути пастора небольшого города, который ускоряет собственную кончину постоянными запоями. Молодая девушка из его прихода, которую играет Аманда Сейфрид, обращается к нему, опасаясь, что ее муж, радикальный активист по защите окружающей среды, возможно, планирует суицидальную миссию. Политика, религия, кризис глобального потепления все то, о чем мы постоянно говорим за обедом, или то, о чем мы боимся говорить, вступает в игру под бдительным взглядом Шрейдера. Это один из самых вдумчивых, интенсивных и в конечном счете укрепляющих веру фильмов года.
Будешь моим соседом?
2 место
Кадр из фильма Будешь моим соседом?
Иногда кажется, что все ужасно и ничего не станет лучше. Тем не менее лирический документальный фильм Моргана Невилла о самой тихой телевизионной суперзвезде, Фреде Роджерсе, из долго шедшего (и любимого многими) "Соседства мистера Роджерса", говорит о том, что доброта главный двигатель прогресса, и это ресурс, который доступен каждому. Используя архивные кадры и интервью с людьми, чьи жизни изменил Роджерс, Невилл близко подбирается к тайне этого искреннего и доброго человека. Печально, что с нами больше нет Роджерса, который умер в 2003 году, но как же нам повезло, что он вообще у нас был.
Рома
1 место
Кадр из фильма Рома
Альфонсо Куарон построил карьеру, снимая красивые фильмы, но "Рома" его дань уважения одной из женщин, которые его воспитали. С теплотой ее сыграла начинающая актриса Ялица Апарисио. Это очень личный фильм для Куарона, но его объятия универсальны: рассказывая свою историю, он заставляет нас задуматься о людях, которые сделали нас такими, какие мы есть сейчас. "Рома" это ода силе воспоминаний, такая же интимная, как шепот, и такая же живая, как рев моря.