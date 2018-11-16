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Названы 10 лучших фильмов 2018 года
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Названы 10 лучших фильмов 2018 года 

Фильм.Ру 15 часов назад
Фото: Фильм.Ру
Год близится к завершению, поэтому авторитетные издания начинают подводить итоги. В этом году журнал TIME не стал ждать хотя бы последнего месяца и уже выставил свой топ лучших картин 2018 года.

Почетное упоминание (фильмы, которые были близки, но не попали в заветную десятку):

  1. "Ван Гог. На пороге вечности" реж. Джулиан Шнабель
  2. "Маккуин" реж. Айан Бонхот, Питер Эттедги
  3. "Слепые пятна" реж. Карлос Лопес Эстрада
  4. "Ваша ненависть" реж. Джордж Тиллман-мл.
  5. "Кристофер Робин" реж. Марк Форстер
  6. "Магазинные воришки" реж. Хирокадзу Корээда
  7. "Черный клановец" реж. Спайк Ли
  8. "Громко бьются сердца" реж. Бретт Хейли
  9. "Братья Систерс" реж. Жак Одиар
  10. "Вдовы" реж. Стив МакКуин
  11. "Старик с пистолетом" реж. Дэвид Лоури

Паддингтон 2

10 место
Кадр из фильма Приключения Паддингтона 2  В "Паддингтоне 2" озвученный Беном Уишоу говорящий медведь в синем дафлкоте пытается купить подарок своей 100-летней тете и по ошибке попадает в тюрьму. Там он завоевывает уважение заключенных благодаря своей новаторской технике изготовления сэндвичей с мармеладом: даже местный повар Кастет МакГинти одобряет рецепт. Милый, но не чересчур сентиментальный сиквел получился очаровательнее предшественника, также снятого Полом Кингом. Великодушие картины придает сил, и все, что мы можем сделать, поделиться им с окружающими.

Богемская рапсодия

9 место
Кадр из фильма Богемская рапсодия
Потребовалась целая вечность, чтобы снять этот фильм. Режиссера и вовсе уволили во время съемок (до этого его обвинили в сексуальных домогательствах, которые он не признал). А потом полились отрицательные рецензии, отмечающие деревянные диалоги и шаблонную историю. Но "Богемская рапcодия" с Рами Маликом в роли вокалиста Queen Фредди Меркьюри обладает буйной и мощной энергией, которую редко встретишь в картинах "высшего качества". Возможно, фильм получился немного беспорядочным, но великолепным. Это полихромный гимн о том, что жизнь ради любви, секса и рок-н-ролла это антоним повестки дня!

Если бы Бил стрит могла заговорить

8 место
Кадр из фильма Если бы Бил стрит могла заговорить
В мастерской экранизации пронзительного романа Джеймса Болдуина Кики Лейн и Стивен Джеймс играют молодую ждущую пополнения в семье пару, разлученную из-за ложного обвинения. Картина работает на нескольких уровнях: это прекрасный фильм о молодых людях и точное обвинение системы уголовного правосудия, которую никак не назвать справедливой. Реджина Кинг великолепна в роли матери, которая не может видеть, как страдают дочь и ее любимый. Ей остается только день ото дня наблюдать за преданностью супругов.

Звезда родилась

7 место
Кадр из фильма Звезда родилась
Кто же знал, что последнее, в чем мы нуждались ремейк фильма, который и так переснимали кучу раз, это то, что мы действительно хотели? Режиссер Брэдли Купер решил переосмыслить эту потенциально простую историю для нашего времени, поставив себя играть роль кантри-певца Джексона, а Леди Гагу роль Элли, ничего не подозревающей талантливой исполнительницы, которая станет суперзвездой. Получилась мощная мелодрама, которая одновременно кажется чем-то свежим и утешительно классическим. "Возможно, пришло время позволить старым путям умереть", поет Купер в одной из песен из саундтрека к фильму. Но он также знает, что стоит сохранить.

Сможете ли вы меня простить?

6 место
Кадр из фильма Сможете ли вы меня простить?
Когда-то в 1980-х годах жизнь биографа Ли Израэль иссякла. Из отчаяния она решила подделывать и продавать письма известных литературных деятелей, пока ее не поймали. Из этой реальной истории режиссер Мариэль Хеллер сделала потрясающий фильм о романтическом одиночестве, колючей дружбе и карьерной стагнации: это интереснее, чем вы думаете, а еще очень правдиво для тех, кому пришлось сделать резкий разворот в карьере. Мелисса МакКарти играет Израэл, женщину, которую клеймили пристойным ярлыком "трудной" и которая была лесбиянкой. Ее сообщника сыграл Ричард Э. Грант. Вместе они создали прибыльную нелегальную схему, а еще поддерживали друг друга, даже когда их всех бросали.

Фаворитка

5 место
Кадр из фильма Фаворитка
Это буйное и лукавое переосмысление жизни британской королевы Анны, снятое Йоргосом Лантимосом, иногда уходит в комедию, а иногда в драму, как драгоценный камень, переливающийся на свету. Оливия Колман играет скучающую и несчастную королеву, которая живет ради любви ближайшей подруги (Рейчел Вайс), пока при дворе не появляется кокетка (Эмма Стоун). В этом трогательном фильме, расположенном между кислотностью и нежностью, союзы создаются, распадаются, а потом создаются снова.

Восьмой класс

4 место
Кадр из фильма Восьмой класс
Дебютный фильм Бо Бернема, в котором начинающая актриса Эльза Фишер великолепно играет роль девочки, переходящей из средней в старшую школу, смотрится с сердцем в горле. Что ужасное может с ней произойти? Какая тяжелая травма обвалится на нее в таком уязвимом возрасте? В "Восьмом классе" нет катастроф это просто история о молодой девушке, которая проходит через трудный этап сломления своего эго. Проницательный, ласковый и несентиментальный фильм Бернема попадает в каждую ноту.

Первая реформаторская церковь

3 место
Кадр из фильма Дневник пастыря
Иногда фильм носит свои муки, как отпечатки пальцев на зеркале. В "Первой реформаторской церкви" Пола Шрейдера Итан Хоук играет одну из лучших ролей года сбившегося с пути пастора небольшого города, который ускоряет собственную кончину постоянными запоями. Молодая девушка из его прихода, которую играет Аманда Сейфрид, обращается к нему, опасаясь, что ее муж, радикальный активист по защите окружающей среды, возможно, планирует суицидальную миссию. Политика, религия, кризис глобального потепления все то, о чем мы постоянно говорим за обедом, или то, о чем мы боимся говорить, вступает в игру под бдительным взглядом Шрейдера. Это один из самых вдумчивых, интенсивных и в конечном счете укрепляющих веру фильмов года.

Будешь моим соседом?

2 место
Кадр из фильма Будешь моим соседом?
Иногда кажется, что все ужасно и ничего не станет лучше. Тем не менее лирический документальный фильм Моргана Невилла о самой тихой телевизионной суперзвезде, Фреде Роджерсе, из долго шедшего (и любимого многими) "Соседства мистера Роджерса", говорит о том, что доброта главный двигатель прогресса, и это ресурс, который доступен каждому. Используя архивные кадры и интервью с людьми, чьи жизни изменил Роджерс, Невилл близко подбирается к тайне этого искреннего и доброго человека. Печально, что с нами больше нет Роджерса, который умер в 2003 году, но как же нам повезло, что он вообще у нас был.

Рома

1 место

Кадр из фильма Рома
Альфонсо Куарон построил карьеру, снимая красивые фильмы, но "Рома" его дань уважения одной из женщин, которые его воспитали. С теплотой ее сыграла начинающая актриса Ялица Апарисио. Это очень личный фильм для Куарона, но его объятия универсальны: рассказывая свою историю, он заставляет нас задуматься о людях, которые сделали нас такими, какие мы есть сейчас. "Рома" это ода силе воспоминаний, такая же интимная, как шепот, и такая же живая, как рев моря.
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