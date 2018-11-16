Названы 10 лучших фильмов 2018 года

Год близится к завершению, поэтому авторитетные издания начинают подводить итоги. В этом году журнал TIME не стал ждать хотя бы последнего месяца и уже выставил свой топ лучших картин 2018 года.

Паддингтон 2

10 место

Кадр из фильма Приключения Паддингтона 2 В "Паддингтоне 2" озвученный Беном Уишоу говорящий медведь в синем дафлкоте пытается купить подарок своей 100-летней тете и по ошибке попадает в тюрьму. Там он завоевывает уважение заключенных благодаря своей новаторской технике изготовления сэндвичей с мармеладом: даже местный повар Кастет МакГинти одобряет рецепт. Милый, но не чересчур сентиментальный сиквел получился очаровательнее предшественника, также снятого Полом Кингом . Великодушие картины придает сил, и все, что мы можем сделать, поделиться им с окружающими.

Богемская рапсодия

9 место

Кадр из фильма Богемская рапсодия

Потребовалась целая вечность, чтобы снять этот фильм. Режиссера и вовсе уволили во время съемок (до этого его обвинили в сексуальных домогательствах, которые он не признал). А потом полились отрицательные рецензии, отмечающие деревянные диалоги и шаблонную историю. Но "Богемская рапcодия" с Рами Маликом в роли вокалиста Queen Фредди Меркьюри обладает буйной и мощной энергией, которую редко встретишь в картинах "высшего качества". Возможно, фильм получился немного беспорядочным, но великолепным. Это полихромный гимн о том, что жизнь ради любви, секса и рок-н-ролла это антоним повестки дня!

Если бы Бил стрит могла заговорить

8 место

Кадр из фильма Если бы Бил стрит могла заговорить

В мастерской экранизации пронзительного романа Джеймса Болдуина Кики Лейн и Стивен Джеймс играют молодую ждущую пополнения в семье пару, разлученную из-за ложного обвинения. Картина работает на нескольких уровнях: это прекрасный фильм о молодых людях и точное обвинение системы уголовного правосудия, которую никак не назвать справедливой. Реджина Кинг великолепна в роли матери, которая не может видеть, как страдают дочь и ее любимый. Ей остается только день ото дня наблюдать за преданностью супругов.

Звезда родилась

7 место

Кадр из фильма Звезда родилась

Кто же знал, что последнее, в чем мы нуждались ремейк фильма, который и так переснимали кучу раз, это то, что мы действительно хотели? Режиссер Брэдли Купер решил переосмыслить эту потенциально простую историю для нашего времени, поставив себя играть роль кантри-певца Джексона, а Леди Гагу роль Элли, ничего не подозревающей талантливой исполнительницы, которая станет суперзвездой. Получилась мощная мелодрама, которая одновременно кажется чем-то свежим и утешительно классическим. "Возможно, пришло время позволить старым путям умереть", поет Купер в одной из песен из саундтрека к фильму. Но он также знает, что стоит сохранить.

Сможете ли вы меня простить?

6 место

Кадр из фильма Сможете ли вы меня простить?

Когда-то в 1980-х годах жизнь биографа Ли Израэль иссякла. Из отчаяния она решила подделывать и продавать письма известных литературных деятелей, пока ее не поймали. Из этой реальной истории режиссер Мариэль Хеллер сделала потрясающий фильм о романтическом одиночестве, колючей дружбе и карьерной стагнации: это интереснее, чем вы думаете, а еще очень правдиво для тех, кому пришлось сделать резкий разворот в карьере. Мелисса МакКарти играет Израэл, женщину, которую клеймили пристойным ярлыком "трудной" и которая была лесбиянкой. Ее сообщника сыграл Ричард Э. Грант. Вместе они создали прибыльную нелегальную схему, а еще поддерживали друг друга, даже когда их всех бросали.

Фаворитка

5 место

Кадр из фильма Фаворитка

Это буйное и лукавое переосмысление жизни британской королевы Анны, снятое Йоргосом Лантимосом, иногда уходит в комедию, а иногда в драму, как драгоценный камень, переливающийся на свету. Оливия Колман играет скучающую и несчастную королеву, которая живет ради любви ближайшей подруги ( Рейчел Вайс ), пока при дворе не появляется кокетка ( Эмма Стоун ). В этом трогательном фильме, расположенном между кислотностью и нежностью, союзы создаются, распадаются, а потом создаются снова.

Восьмой класс

4 место

Кадр из фильма Восьмой класс

Дебютный фильм Бо Бернема, в котором начинающая актриса Эльза Фишер великолепно играет роль девочки, переходящей из средней в старшую школу, смотрится с сердцем в горле. Что ужасное может с ней произойти? Какая тяжелая травма обвалится на нее в таком уязвимом возрасте? В "Восьмом классе" нет катастроф это просто история о молодой девушке, которая проходит через трудный этап сломления своего эго. Проницательный, ласковый и несентиментальный фильм Бернема попадает в каждую ноту.

Первая реформаторская церковь

3 место

Кадр из фильма Дневник пастыря

Иногда фильм носит свои муки, как отпечатки пальцев на зеркале. В "Первой реформаторской церкви" Пола Шрейдера Итан Хоук играет одну из лучших ролей года сбившегося с пути пастора небольшого города, который ускоряет собственную кончину постоянными запоями. Молодая девушка из его прихода, которую играет Аманда Сейфрид , обращается к нему, опасаясь, что ее муж, радикальный активист по защите окружающей среды, возможно, планирует суицидальную миссию. Политика, религия, кризис глобального потепления все то, о чем мы постоянно говорим за обедом, или то, о чем мы боимся говорить, вступает в игру под бдительным взглядом Шрейдера. Это один из самых вдумчивых, интенсивных и в конечном счете укрепляющих веру фильмов года.

Будешь моим соседом?

2 место

Кадр из фильма Будешь моим соседом?

Иногда кажется, что все ужасно и ничего не станет лучше. Тем не менее лирический документальный фильм Моргана Невилла о самой тихой телевизионной суперзвезде, Фреде Роджерсе , из долго шедшего (и любимого многими) "Соседства мистера Роджерса", говорит о том, что доброта главный двигатель прогресса, и это ресурс, который доступен каждому. Используя архивные кадры и интервью с людьми, чьи жизни изменил Роджерс, Невилл близко подбирается к тайне этого искреннего и доброго человека. Печально, что с нами больше нет Роджерса, который умер в 2003 году, но как же нам повезло, что он вообще у нас был.

Рома

1 место

Кадр из фильма Рома