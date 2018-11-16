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Самые ожидаемые кинопремьеры 2019 года
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Самые ожидаемые кинопремьеры 2019 года 

Рамблер 17 часов назад
Каждый год на киноэкраны выходят десятки фильмов, но кое-каких киноманы ждут с особым нетерпением. 2019 год подарит нам несколько картин, которые уже претендуют на то, чтобы стать большим событием.
1. «Алита: Боевой ангел». Премьера запланирована на февраль 2019 года. Сценарий к ленте написал Джеймс Кэмерон, а режиссёрское кресло занял Роберт Родригес, что уже заставило поклонников фантастики говорить о фильме. Действие происходит в будущем, где существует два мира: восхитительный небесный город для избранных, нищенская свалка для остальных. Японский изобретатель создаёт киборга в виде девушки из найденных на свалке деталей. Девушка ничего не помнит о прошлом, но отлично владеет боевыми искусствами. В какой-то момент она решает узнать о своей прежней жизни.
2. «Ирландец». В криминальной драме легендарного Мартина Скорсезе появится плеяда самых ярких кинозвёзд: Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши, Харви Кейтель. Картина снята по роману Чарльза Брандта «Я знаю, ты красишь дома». На бандитском сленге так обращаются к наёмным убийцам, которые на месте преступлений оставляют пятна крови. Уже известно, что актёр Роберт Де Ниро будет выглядеть на экране заметно помолодевшим: аниматоры сбавят ему 30 лет.
Ещё больше захватывающих премьер следующего года в ролике.
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