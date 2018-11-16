Самые ожидаемые кинопремьеры 2019 года

Каждый год на киноэкраны выходят десятки фильмов, но кое-каких киноманы ждут с особым нетерпением. 2019 год подарит нам несколько картин, которые уже претендуют на то, чтобы стать большим событием.

1. «Алита: Боевой ангел». Премьера запланирована на февраль 2019 года. Сценарий к ленте написал Джеймс Кэмерон , а режиссёрское кресло занял Роберт Родригес , что уже заставило поклонников фантастики говорить о фильме. Действие происходит в будущем, где существует два мира: восхитительный небесный город для избранных, нищенская свалка для остальных. Японский изобретатель создаёт киборга в виде девушки из найденных на свалке деталей. Девушка ничего не помнит о прошлом, но отлично владеет боевыми искусствами. В какой-то момент она решает узнать о своей прежней жизни.

Ещё больше захватывающих премьер следующего года в ролике.