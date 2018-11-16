Секреты, спрятанные в фильмах Мартина Скорсезе

17 ноября, Мартин Скорсезе празднует свой 76-й день рождения. Для всех его фанатов мы приготовили кое-что особенное. Отсылки, пасхалки, дань уважения любимым картинам и любопытные факты от Скорсезе, начиная с «Таксиста» и заканчивая «Волком с Уолл-стрит»: сегодня Титр решил выяснить, какие сюрпризы таятся в творениях оскароносного режиссера.

Музыкальная пауза

Немногие знают, что из-за второй своей страсти (музыки) в молодости Скорсезе подрабатывал монтажом документального «Вудстока». Это узнается в его работах — в его фильмах звучали Крис Кристофферсон , Игги Поп, Дебби Харри, Гвен Стефани и музыканты The Clash.

Последних, кстати, можно услышать почти что в каждой картине Мартина, а культовый персонаж Роберта Де Ниро , Трэвис Бикл, даже цитировал слова из песни «Red Angel Dragnet»: «По ночам выползает всякая мразь: шлюхи, сутенёры, ворьё, голубые, бродяги, наркоманы, больные и порочные. Придёт день, и ливень смоет с улиц всю эту падаль» («All the animals come out at night: queens, fairies, dopers, junkies, sick, venal. Some day a real rain will come and wash all the scum off the streets»).

Признание в любви

Как у всех великих режиссеров, у Скорсезе были любимые киноделы, на которых он равнялся и у которых он позаимствовал некоторые фразы, сцены и даже сюжетные линии.

В «Таксисте» прослеживаются «Искатели» Джона Форда (в обоих фильмах — герои-одиночки, привыкшие доверять только себе, которые ненавидят окружающий их мир, и которые так или иначе обретают некую человечность),

«Славные парни» отсылают к «Большому ограблению поезда» 1903 года (гангстеры, ограбления и знаменитая сцена «выстрела в зрителя»),

«Место обитания» главного героя фильма «Хранитель времени» подозрительно похоже на место действия классической ленты «Наконец в безопасности!» 1923 года с Гарольдом Ллойдом

И как же не заметить влияние Альфреда Хичкока в «Острове проклятых»?

Пасхалки-пасхалочки

В «Отступниках» есть специальный символ, обозначающий смерть или возможную смерть героя — крестик. Его можно встретить в интерьерах, на стенах, в виде граффити, короче говоря — в декорациях. На самом деле, это отсылка к фильму «Лицо со шрамом» Ховарда Хоукса 1932 года, в котором был использован такой же прием.

ivi.ru

В фильме «Волк с Уолл-стрит» есть сцена «Один из нас» («One of us, one of us, gooble gobble, gooble gobble»). Это знаменитая фраза из сцены принятия новичка в «семью» фрик-шоу фильма «Уродцы» 1932 года. Интересный факт: эта сцена и сама фраза известнее, чем оригинальный фильм.

Семья и кино

Что делать, если ты — известный режиссер с кучей интересных проектов и отсутствием времени на личную жизнь, а дома тебя ждут родные? Пригласить на съемки свою семью! Любящий сын Марти позвал свою маму, Катрин Скорсезе, в несколько своих фильмов на небольшие роли. Матушку режиссера можно увидеть в фильмах «Кто стучится в дверь ко мне?», «Король комедии», «Славные парни», «Мыс страха» и «Казино», а в «Таксисте» еще и папу — Чарльза Скорсезе.

Главная роль — у режиссера

Пожалуй, у каждого режиссера есть своя «фишка». У Скорсезе это, помимо его многочисленных камео, — озвучка. Он не так часто использует закадровый голос, но когда подворачивается такая возможность, он ее использует. Голос Мартина можно услышать в фильмах «Авиатор», «Воскрешая мертвецов» и «Цвет денег».