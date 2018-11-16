Ещё
Секреты, спрятанные в фильмах Мартина Скорсезе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Несокрушимый
Исторический, Драма, Военный
Купить билет
Девушка, которая застряла в паутине
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

Секреты, спрятанные в фильмах Мартина Скорсезе 

Ivi.ru 14 часов назад
Фото: Ivi.ru
17 ноября, Мартин Скорсезе празднует свой 76-й день рождения. Для всех его фанатов мы приготовили кое-что особенное. Отсылки, пасхалки, дань уважения любимым картинам и любопытные факты от Скорсезе, начиная с «Таксиста» и заканчивая «Волком с Уолл-стрит»: сегодня Титр решил выяснить, какие сюрпризы таятся в творениях оскароносного режиссера.

Музыкальная пауза

Немногие знают, что из-за второй своей страсти (музыки) в молодости Скорсезе подрабатывал монтажом документального «Вудстока». Это узнается в его работах — в его фильмах звучали Крис Кристофферсон, Игги Поп, Дебби Харри, Гвен Стефани и музыканты The Clash.
Последних, кстати, можно услышать почти что в каждой картине Мартина, а культовый персонаж Роберта Де Ниро, Трэвис Бикл, даже цитировал слова из песни «Red Angel Dragnet»: «По ночам выползает всякая мразь: шлюхи, сутенёры, ворьё, голубые, бродяги, наркоманы, больные и порочные. Придёт день, и ливень смоет с улиц всю эту падаль» («All the animals come out at night: queens, fairies, dopers, junkies, sick, venal. Some day a real rain will come and wash all the scum off the streets»).

Признание в любви

Как у всех великих режиссеров, у Скорсезе были любимые киноделы, на которых он равнялся и у которых он позаимствовал некоторые фразы, сцены и даже сюжетные линии.
В «Таксисте» прослеживаются «Искатели» Джона Форда (в обоих фильмах — герои-одиночки, привыкшие доверять только себе, которые ненавидят окружающий их мир, и которые так или иначе обретают некую человечность),
«Славные парни» отсылают к «Большому ограблению поезда» 1903 года (гангстеры, ограбления и знаменитая сцена «выстрела в зрителя»),
«Место обитания» главного героя фильма «Хранитель времени» подозрительно похоже на место действия классической ленты «Наконец в безопасности!» 1923 года с Гарольдом Ллойдом,
И как же не заметить влияние Альфреда Хичкока в «Острове проклятых»?

Пасхалки-пасхалочки

В «Отступниках» есть специальный символ, обозначающий смерть или возможную смерть героя — крестик. Его можно встретить в интерьерах, на стенах, в виде граффити, короче говоря — в декорациях. На самом деле, это отсылка к фильму «Лицо со шрамом» Ховарда Хоукса 1932 года, в котором был использован такой же прием.
ivi.ru
В фильме «Волк с Уолл-стрит» есть сцена «Один из нас» («One of us, one of us, gooble gobble, gooble gobble»). Это знаменитая фраза из сцены принятия новичка в «семью» фрик-шоу фильма «Уродцы» 1932 года. Интересный факт: эта сцена и сама фраза известнее, чем оригинальный фильм.

Семья и кино

Что делать, если ты — известный режиссер с кучей интересных проектов и отсутствием времени на личную жизнь, а дома тебя ждут родные? Пригласить на съемки свою семью! Любящий сын Марти позвал свою маму, Катрин Скорсезе, в несколько своих фильмов на небольшие роли. Матушку режиссера можно увидеть в фильмах «Кто стучится в дверь ко мне?», «Король комедии», «Славные парни», «Мыс страха» и «Казино», а в «Таксисте» еще и папу — Чарльза Скорсезе.

Главная роль — у режиссера

Пожалуй, у каждого режиссера есть своя «фишка». У Скорсезе это, помимо его многочисленных камео, — озвучка. Он не так часто использует закадровый голос, но когда подворачивается такая возможность, он ее использует. Голос Мартина можно услышать в фильмах «Авиатор», «Воскрешая мертвецов» и «Цвет денег».
Ivi.ru: последние новости
Человеки-пауки, российское стимпанк-фэнтези и господа-пришельцы: 5 главных трейлеров прошлой недели 10 добрых фильмов, чтобы отдохнуть душой 10 доказательств, что Райану Гослингу пора дать «Оскар»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы лучшие постельные сцены из кино2
Киноляпы в фильме «Белое солнце пустыни»41
Что заставило Белявского сыграть бандита Фокса6
Как выглядели советские актеры в детстве8
Меньшову пришлось вырезать сцены любви с Алентовой
Видео
02:34
Появился новый трейлер «Человека-паука»
Фильмы
02:38
«Фантастические твари-2» лидируют в прокате
Фильмы
01:02
Вышел последний фильм Веры Глаголевой
Фильмы
02:18
Паулина Андреева играет робота в новом сериале
Сериалы
08:16
Ведущего побрили в прямом эфире телешоу
ТВ
08:37
Недооцененные ленты российских режиссёров
Фильмы
14:24
Самые ожидаемые кинопремьеры 2019 года
Фильмы
00:30
Что стало с завучем из «Физрука»
Актеры
11:42
Как выглядели советские актеры в детстве
Актеры
02:37
Что заставило Белявского сыграть бандита Фокса
Актеры Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение