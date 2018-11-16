Названы лучшие постельные сцены из кино 

Британское издание The Independent опубликовало топ-10 самых лучших постельных сцен из художественных фильмов.
В список попал фильм "Валентинка", в котором сыграли Райан Гослинг и Мишель Уильямс. Картина удостоилась места в этом топе из-за сцены, где главные герои занимаются оральным сексом в душе.
Из фильма Дэвида Линча "Малхолланд Драйв" вспоминают сцену с Наоми Уоттс, которая особенно запомнилась зрителям.
Знаменитый "Лунный свет", получивший премию "Оскар" в 2017 году, попал в список вместе с мелодрамой "Божья земля". В этих картинах показываются истории пар нетрадиционной ориентации.
Надо отметить, что девять фильмов англоязычные и только один из них мексиканский. "И твою маму тоже" попал в список за откровенную сцену группового секса.
Критики не обошли стороной сцену из киноленты "Кэрол", где сыграли Кейт Бланшетт и Руни Мара. Отмечается чувственность главных героинь, которую ощущает зритель, когда смотрит именно этот эпизод фильма.
Также в список попали картины "А теперь не смотри" Николаса Роуг и "Неверная" Эдриана Лайна.