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Недооцененные ленты российских режиссёров
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Недооцененные ленты российских режиссёров 

Рамблер 14 часов назад
Нынешнее российское кино принято ругать. Однако и создатели лент, и режиссёры иногда по-настоящему стараются и выпускают действительно качественные фильмы, которые по какой-то причине не доходят до широкого зрителя или не получают высоких оценок от критиков. Примером такого недооценённого, но хорошего фильма может стать «Дом Солнца», вышедший в 2010 году.
Режиссёром драмы был рок-музыкант Гарик Сукачёв, а в основе сюжета — повесть «Дом восходящего солнца», написанная актёром Иваном Охлобыстиным. Действие переносит зрителя в Совесткий Союз семидесятых годов прошлого века. Главная героиня, отец которой — крупный партийный чиновник, знакомится с компанией хиппи и начинает сопоставлять привычную ей обыденность со свободой творческих людей. Значительная часть съёмок велась в Крыму, и насыщенные пейзажи стали настоящим украшением картины. Несмотря на то, что в ленте много трагических моментов, она не оставляет гнетущего впечатления, напротив, после просмотра в большинстве зрителей возникает ощущение теплоты и душевности. Органичным дополнением к сюжету стали отрывки из популярных музыкальных композиций того времени, как отечественных, так и зарубежных.
Какие ещё творения современных русских режиссёров публика и критики недооценили, рассказывает ролик.
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