«Фантастические твари-2» лидируют в прокате

Еще не прошло и суток, а вышедший сегодня фильм "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" Дэвида Йейтса взорвал российский прокат.

Вторая часть фильма о фантастических тварях принесла 85% выручки уже в день премьеры. На данный момент сбор составил 139 миллионов рублей на территории России и стран СНГ, что в несколько раз больше, чем кассовые сборы первого фильма. И это несмотря на плохие отзывы западных критиков.

Киноведы отметили, что недовольны игрой Джонни Деппа, которому досталась роль главного злодея — Грин-де-Вальда. Специалисты упрекнули создателей фильма в том, что спецэффектов слишком много для одной киноленты. Но несмотря на все это, зрители охотно идут в кино, чтобы увидеть продолжение фильма.

Дальнейший прогноз обещает, что в России сборы составят до 870 миллионов рублей в первые выходные. В плохом случае выручка будет составлять 750-800 миллионов рублей.

На каждом сеансе сегодня было в среднем 37 человек в зале.