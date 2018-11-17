Тест: получилось бы у вас выжить в мире фэнтези?

В детстве многие из нас мечтали о волшебных приключениях. Современные дети тоже наверняка не раз искали дверь в Нарнию в платяном шкафу, ждали письмо из Хогвартса, делали космические корабли из подручных средств или надеялись найти золотую рыбку в зоомагазине.

Но реальный мир отрезвляет даже самых убежденных мечтателей. Мы выросли и теперь хотим длинный отпуск, многозначную зарплату и уютную собственную квартиру в престижном районе. Кроме того, собственный скепсис и жизненный опыт нам подсказывает, что очутиться в волшебном приключении — совсем не то же самое, что читать о нем. Став взрослыми, мы начинаем замечать те проблемы мира фэнтези, на которые совсем не обращали внимания, будучи детьми. Каким оружием вы предпочли бы владеть и что сделали ли бы, окажись в глухом лесу?

Предлагаем вам пройти тест и узнать, смогли бы вы выжить в типичном волшебном мире.