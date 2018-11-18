Интересные факты о фильме «Офицеры»

Если сказать: "Есть такая профессия…" и сделать паузу, то многие продолжат: "Родину защищать"!

1. Режиссер Владимир Роговой снял фильм за год на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. Горького в 1971 году. Для него эта картина стала дебютом.

2. Съемки проходили в разных уголках Советского Союза: в Ашхабаде, в Москве и Подмосковье, в Твери и в Севастополе.

3. Инициатором создания фильма был министр обороны СССР Андрей Антонович Гречко , а сама известная фраза из киноленты "Есть такая профессия — Родину защищать" принадлежит именно ему.

4. Песню "Вечный огонь" ("От героев былых времен…") исполнил Владимир Златоустовский , который играл в фильме роль майора Гаврилова.

Георгий Юматов. 5. Во время сцены погони главных героев на лошадях случилось ЧП. Актрисе Алине Покровской дали неподкованную спортивную лошадь, которая неожиданно сорвалась и, закусив удила, помчалась вперед. Лошадь остановили и спасли Покровскую Василий Лановой

6. Премьера цветной версии фильма состоялась на Первом канале в День защитника Отечества в 2011 году.

7. 9 декабря 2013 года на Фрунзенской набережной открыли памятник героям фильма "Офицеры". Скульптура воспроизводит одну из сцен фильма — встречу после долгой разлуки двух боевых товарищей, супруги и внука одного из них.

8. Георгий Юматов думал, что картина обречена на провал: режиссера Рогового он считал неопытным, а своего персонажа — поверхностным и недалеким. К слову сказать, Роговой поначалу тоже был не в восторге от кандидатуры Юматова, за которым ходила дурная слава крепко пьющего человека. Но за актера поручился автор сценария Борис Васильев

9. В сцене, когда после возвращения Алексея из Испании жена видит у него след от ранения на спине, шрам настоящий — Юматов прошел Великую Отечественную войну и был ранен.