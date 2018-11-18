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Роль, которая стала вызовом для Андрейченко
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Роль, которая стала вызовом для Андрейченко 

Рамблер 2 часа назад
Наталья Андрейченко не сразу согласилась сыграть санитарку Любу в фильме «Военно-полевой роман»: актриса к 27 годам уже имела послужной список из 20 фильмов, и ее не сильно заинтересовало предложение сняться у Петра Тодоровского. К тому же она родила первого ребенка. Но режиссер видел в этой роли только Андрейченко: именно она могла изобразить в кадре молодую женщину, которой довелось многое испытать в жизни. Лишь прочитав сценарий, который Тодоровский лично принес ей домой, Андрейченко поняла, что ей предлагают роль в кинематографическом шедевре, достойном премии «Оскар». Наталья Эдуардовна решилась сниматься. Образ опустившейся красивой женщины стал настоящим вызовом для актрисы, ведь она должна была показать всю глубину личной трагедии своей героини. Коллега Натальи Андрейченко Николай Бурляев даже видел неподдельные слезы актрисы, вызванные паникой: исполнительница роли Любы слишком боялась не потянуть ее. Но на съемочной площадке режиссер старался всячески помочь Андрейченко: давал ей советы и делал подсказки. В результате кинокартина, как и предсказывала Андрейченко, была номинирована на «Оскар», а блестяще сыгранный образ военной санитарки принес Андрейченко огромную популярность.
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