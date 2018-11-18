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После всесоюзного успеха певец оказался в тюрьме
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После всесоюзного успеха певец оказался в тюрьме 

Рамблер 1 час назад
Фильм «Небесные ласточки» Леонида Квинихидзе добавил славы и без того популярному артисту Сергею Захарову. В 70-ые годы молодой солист Ленинградского Мюзик-Холла обрел необычайную известность, принимая участие в различных телевизионных концертах и передачах. В него были влюблены почти все представительницы прекрасного пола СССР. На съемочной площадке «Небесных ласточек» певцу помогали актеры, поддерживала талантливого артиста и Людмила Гурченко, которая не очень жаловала своих партнеров. Но судьба советского кумира перевернулась в одночасье — Захаров оказался за решеткой, а музыкальная картина после выхода на протяжении нескольких лет находилась под запретом. Всенародного любимца осудили за избиение человека и нанесение тяжких увечий в драке, певца на год отправили в заключение. Как выяснилось позже, конфликт был подстроен по указанию первого секретаря обкома партии, приревновавшего к популярному артисту певицу Людмилу Сенчину. После отбытия наказания Захарова подвергли опале, его больше не приглашали на сцену, от него отвернулись все друзья. Так продолжалось вплоть до начала 80-х годов, когда с Захарова сняли судимость и позволили вернуться в Мюзик-Холл. К счастью, народная слава исполнителя главной роли в ленте «Небесные ласточки» не успела угаснуть за несколько лет его отсутствия, на первом же концерте с участием Захарова был аншлаг, а музыкальный фильм благополучно вернулся на советский экран.
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