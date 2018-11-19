Заметные ляпы «Служебного романа»

Лидер советского кинопроката 1978 года фильм «Служебный роман» и по сей день любим зрителями. Комедию, созданную режиссёра Эльдара Рязанова и плеядой мэтров отечественного кино, можно без колебаний отнести к классике, но и этому замечательному фильму не удалось избежать ляпов.

1. В одном из первых эпизодов Вера, секретарша Людмилы Калугиной, несётся на работу в брюках и голубой блузке. Через пару минут она появляется в юбке и голубой водолазке. Спустя время, но, согласно сюжету, в тот же день Вера уже снова в брюках и блузке.

2. В сцене, когда Новосельцев притащил в зал заседаний подарочную лошадь, пиджак Людмилы Прокофьевны самопроизвольно расстёгивается и застёгивается в зависимости от ракурса съёмки.

3. Когда между Новосельцев и Самохваловым началась потасовка, Анатолий Ефремович успел стянуть очки. Но как только ракурс сменился, очки снова видны на лице героя.

4. Людмила Прокофьевна, ожидающая Новосельцева на ужин, выходит на балкон. Видно, что балконная дверь находится справа от окна. Когда героиня стоит на балконе, дверь оказывается слева от окна.

5. Когда преобразившаяся начальница пьёт чай с секретаршей, в кадре видна печатная машинка с заправленным листом бумаги. При смене ракурса бумага исчезла.

Смотрите ролик и узнайте о ляпах в комедии «Укротительница тигров» (1954).