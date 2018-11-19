Лучшие фильмы про ограбления

Ленты с захватывающими сюжетами о дерзких ограблениях: от разработки плана до внедрения его в жизнь.

На гребне волны, 1991

Таинственная банда серфингистов совершает дерзкие оргабления среди белого дня. Полиция поражена профессиональностью и скоростью проведения преступлений: они грабят за несколько минут и не оставляют следов. Молодому и претенциозному агенту ФБР предстоит рискнуть жизнью и внедриться в банду, чтобы раскрыть это дело.

Одиннадцать друзей Оушена, 2001

Кадр из фильма "Одиннадцать друзей Оушена"

Этот сюжет легкий и веселый в отличие от многих других про ограбления. Главный герой Дэнни Оушен выходит из тюрьмы и тут же собирает товарищей для очередного преступления. В его коварных планах — ограбить хранилище денег нескольких крупных казино, принадлежащих Терри Бенедикту, который увел у Оушена любимую жену.

Ограбление на Бейкер-стрит, 2008

Кадр из фильма "Ограбление на Бейкер-стрит"

Фильм основан на реальных событиях 1971 года, о которых долгое время ничего не было известно. Налет на банк на Бейкер-стрит был инициирован высокопоставленными официальными лицами, пытающимися добраться до важной банковской ячейки, в которой хозяйка известного борделя в Лондоне хранила секретную информацию. После 35 лет британское правительство сняло запрет на разглашение информации об этом ограблении, благодаря чему зрители узнали лихо закрученную история легендарного преступления.

Мальчики-налетчики, 2010

Джон Луессенхоп

Кадр из фильма "Мальчики-налетчики"

Команда профессиональных взломщиков, известных во всей Калифорнии, решает пойти на последнее, самое прибыльное дело. На кону — 25 миллионов долларов. Взломщикам будет мешать один упертый полицейский, который готов на все, чтобы уничтожить банду…

Иллюзия обмана, 2013

Луи Летерье

Кадр из фильма "Иллюзия обмана"

Сюжет интересен тем, что все преступления совершаются с помощью фокусов. И никто не в силах уследить за грабителями, потому что параллельно с серьезными и опасными делами преступники продолжают развлекать публику. Но однажды им придется преодолеть пространство и время, чтобы похитить из парижского банка несколько миллионов…