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Сыгранная роль оказалась для актера пророческой
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Сыгранная роль оказалась для актера пророческой 

Рамблер 7 часов назад
В актерской среде существует множество примет, так, некоторые артисты стараются не играть трагические или мистические роли, боясь навлечь на себя злой рок. Суеверным человеком был и Анатолий Ромашин, он категорически отказывался сниматься в детективе «Десять негритят» у Станислава Говорухина, и все из-за того, что по сценарию ему пришлось бы сыграть в кадре собственную смерть. Чтобы заручиться согласием Ромашина, режиссер пообещал ему, что в эпизоде с убийством доктора Армстронга артиста заменит дублер. Спустя 13 лет после выхода на экран киноленты Говорухин и Ромашин увиделись на юбилее пионерского лагеря «Орленок», где кинематографист не преминул напомнить актеру о том, как тот не хотел у него сниматься из-за своего предубеждения. Мужчины с улыбкой вспомнили о том случае, ведь в тот момент актеру было 69 лет, но он был полон жизненных сил, и казалось, что судьба уберегла его после съемок в экранизации романа Агаты Кристи. И кто бы мог подумать, что сразу после этой встречи с актером может случиться трагедия. Вернувшись домой, Ромашин отправился на дачу, где скоропостижно скончался: на артиста упало спиленное им дерево, в через полгода сгорел и дачный дом. Некоторые коллеги Ромашина предположили, что роль в «Десяти негритятах» стала предопределяющей в судьбе актера, именно она навлекла на него беду.
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