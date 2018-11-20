Фильмы с Алексеем Баталовым, которые стоит пересмотреть

Любимому актеру нескольких поколений зрителей сегодня могло бы исполниться 90 лет.

Алексею Баталову одинаково блестяще удавались роли и простого шофера, и физика-ядерщика, и чеховского героя. Практически к каждой он готовился месяцами, чтобы создать на экране убедительный образ. Перед «Делом Румянцева» Баталов сдал экзамен по вождению грузовика, для роли гимнаста Тибула в «Трех толстяках» год учился ходить по канату, а главная роль в фильме «Дорогой мой человек» заставила его отправиться в операционную и освоить азы работы хирурга.

Если вы планировали провести один из вечеров на этой неделе за просмотром старого доброго фильма, у нас есть девять вариантов.

«Большая семья» (1954)

Роль скромного рабочего-клепальщика Алексея Журбина в киноэпопее «Большая семья» принесла Баталову всенародную славу, именно после нее его стали узнавать на улице. Талантливого 26-летнего парня заметил режиссер Иосиф Хейфиц , который сходу пригласил его сыграть одну из главных ролей. Поверил в его способности и харизму: «Алексей — очень благородный, работоспособный». Артист ожидания оправдал. Они подружились. А через год картина завоевала приз на Каннском фестивале за «Лучший актерский ансамбль». В интервью Баталов часто вспоминал Хейфица, подчеркивая, что именно Иосиф Ефимович помог ему понять, что кино — дело всей его жизни.

«Дело Румянцева» (1955)

Хейфиц, довольный работой Баталова в прошлом фильме, пригласил его и в следующий. Это был один из первых советских психологических детективов «Дело Румянцева». Актер также сыграл главную роль — шофера Сашу Румянцева, которого знакомство с коррупционерами доводит до ОБХСС. Фраза «Тамбовский волк вам товарищ!», которую в сердцах бросает Румянцеву на допросе капитан милиции, впоследствии стала крылатой. Фильм получил приз кинофестиваля в Карловых Варах.

К работе Баталов подошел очень ответственно, помня главный завет Константина Станиславского (с которым, кстати, работал его родной дядя, актер Николай Баталов ) — «быть, а не казаться». Перед съемками актер много общался с шоферами, в чем-то перенял их манеру общения, расспрашивал про тонкости работы.

Водить большие грузовики он тоже научился довольно быстро. В фильме есть сцена, в которой Румянцев везет в кузове детей, так что актеру пришлось получить права соответствующей категории. «Теперь у меня есть еще одна профессия, про запас», — любил шутить он.

«Летят журавли» (1957)

В 1957 году на экранах появляется военная драма Михаила Калатозова «Летят журавли» по пьесе Виктора Розова «Вечно живые». В 1958-м фильм получает главный приз Каннского кинофестиваля — ни до, ни после него еще одной советской картины, получившей эту награду, не было. На Алексея Баталова, сыгравшего разлученного с возлюбленной солдата, обрушилась вторая большая волна славы.

Его партнершей по фильму стала Татьяна Самойлова . Еще на пробах режиссер заметил, что актеры очень хорошо и гармонично смотрятся в паре, и утвердил их только из-за этого. А потом начались репетиции. Калатозов во всем хотел достичь совершенства, одну и ту же сцену могли репетировать по несколько дней. Баталову три дня приходилось падать в лужу со словами: «Я не ранен, я убит».

Артисты позже отмечали, что работа была невероятно сложной, но никто не жаловался. Репетировали даже в свободное время, по собственному желанию. В один из таких дней на даче у Баталова возникла идея: он нарисовал Самойловой стрелки на веках (обгоревшими спичками!) и сказал, что вот на такую Веронику захотят быть похожими все девушки. Еще Баталов умел хранить секреты. Он один знал, что актриса больна туберкулезом. Узнав о болезни в разгар съемок, Самойлова побоялась говорить режиссеру — вдруг снимут с роли? Баталов молчал.

Кстати, для него самого работа в картине могла закончиться трагедией: во время съемок сцены драки Баталов упал лицом на обрубленную ветку дерева. Он боялся, что останется огромный шрам, но обошлось: хирург Иван Поросенков, в руки которого попал актер, ювелирно заштопал и нос, и щеку.

«Дорогой мой человек» (1958)

В 1958-м Иосиф Хейфиц начал работу над мелодрамой о талантливом военном враче, всю жизнь любившем одну женщину. Главные роли режиссер предложил сыграть Инне Макаровой и Алексею Баталову. Последний, конечно, согласился и отправился прямиком в операционную. Как и перед съемками в «Деле Румянцева», актер решил изучить профессию своего героя. Консультантом стал все тот же хирург Поросенков, который спас лицо актера во время съемок в картине Калатозова. Он научил Баталова обращаться с медицинскими инструментами.

Журнал «Советский экран» назвал фильм лучшей картиной года. Писатель Юрий Герман, чей роман «Дело, которому ты служишь» лег в основу сценария, использовал некоторые сюжетные ходы, придуманные Хейфицем в следующих книгах. Таким образом у «Дела, которому ты служишь» появилось два продолжения — «Дорогой мой человек» и «Я отвечаю за все».

«Дама с собачкой» (1960)

Решив пригласить любимого актера на роль Дмитрия Гурова в экранизации чеховской «Дамы с собачкой», Хейфиц впервые столкнулся с непониманием. Друзья и коллеги режиссера отговаривали его, несмотря на уважение к Баталову. Все были уверены: артист он замечательный, но, чтобы сыграть героя Чехова, нужно быть старше и опытнее.

Режиссер и слушать никого не стал: он знал, что Баталов всех удивит. Как обычно, актер провел большую предварительную работу. Чтобы создать нужную походку, начал носить обувь большего размера, отрастил небольшую бороду, которая добавила ему лет. В интервью Баталов вспоминал, что, если бы не Хейфиц, ему бы никогда не сыграть Гурова. «Я его звал Папа Карло. Для профессии он меня обтесал, как мальчишку из полена», — говорил актер.

Картину высоко оценили и в СССР, и за рубежом. Приз на Каннском фестивале, на Международном смотре фестивальных фильмов в Лондоне, диплом Британской киноакадемии — и это еще не полный список.

«Девять дней одного года» (1961)

Еще одна картина в карьере Баталова, отмеченная многочисленными наградами. Среди них — Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых, «Золотой глобус» на фестивале в Карловых Варах, дипломы международных кинофестивалей в Мельбурне и Сан-Франциско. По версии журнала «Советский экран» Баталова признали лучшим актером года.

Роль одержимого физика-ядерщика Дмитрия Гусева могла достаться другому актеру. Режиссер Михаил Ромм обстоятельно подошел к съемкам, даже привлек лауреата Нобелевской премии по физике Игоря Тамма в качестве научного консультанта. Хотел, чтобы все было как можно достовернее. И вдруг на роль просится Баталов, который о ядерной физике не знает ровным счетом ничего. Ромм ответил отказом, Баталов настоял на попытке. Ради этого он даже прервал лечение в Крыму (еще во время съемок в «Даме с собачкой» у актера начались проблемы с глазами). Потом режиссер признавался, что лучше Баталова с этой ролью не справился бы никто.

«Три толстяка» (1966)

В 1966 году выходит фильм-сказка «Три толстяка» по повести Юрия Олеши — первая и последняя работа Баталова в этом жанре. Он не только сыграл роль гимнаста Тибула, но и стал одним из режиссеров — вместе с Иосифом Шапиро . Это второй режиссерский опыт Баталова, первый — фильм «Шинель» (1959) по Гоголю — так и не показали на большом экране.

Перед съемками Баталов больше года учился ходить по канату — ради одного-единственного эпизода. Конечно, можно было бы пригласить дублеров, но актер хотел выполнить трюк сам. В этом ему помогала жена, цирковая артистка Гитана Леонтенко.

«Звезда пленительного счастья» (1975)

С режиссером Владимиром Мотылем он дружил давно и не раз говорил, что может сниматься только у друзей, потому что лишь они понимают, сколько сил Баталов отдает каждой роли. Мотыля он считал профессионалом, блестяще знающим отечественную историю. «Для меня каждый раз вспоминать те времена радостно и приятно», — рассказывал актер.

«Москва слезам не верит» (1979)

В 1979 году Алексей Баталов уже преподавал актерское мастерство во ВГИКе, и съемочная площадка занимала далеко не первое место в списке его приоритетов. В это же время режиссер Владимир Меньшов никак не мог найти актера, который правильно передал бы характер героя нового фильма «Москва слезам не верит». Роль слесаря Гоши была сложнее, чем казалась на первый взгляд. Время шло, артиста не было. Меньшов был в отчаянии, говорил, что все, кого он смотрит на пробах, не те… Но однажды увидел по телевизору фильм с Баталовым и тут же позвонил ему.

Сначала актер отказался, но затем передумал — прочел сценарий еще раз и понял, что ради этого фильма стоит поменять планы. Тогда он еще не знал, что именно Гоша (он же Гога, он же Георгий Иванович) подарит ему Государственную премию СССР, а картина о судьбе сильной женщины Кати Тихомировой станет лидером проката 1980 года, ее посмотрят около 90 миллионов зрителей.

Сегодня «Москва слезам не верит» остается одним из самых известных советских фильмов. Его хорошо знают и в других странах — в 1981-м его наградили «Оскаром» как лучший фильм на иностранном языке.