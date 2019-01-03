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Почему сотрудники КГБ запрещали снимать фильм 

Рамблер 3 часа назад
Режиссёр Евгений Татарский любил шахматы. Как-то, зайдя в редакционную комнату, чтобы скоротать время за шахматной партией, он увидел на столе сценарий, от которого отказался уже не один режиссёр. Это была история по повестям Стивенсона. Татарский пролистал сценарий и решил, что будет снимать фильм с названием «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы». За пару лет до этого Евгений Татарский снял детектив «Золотая мина», где сыграли Олег Даль и Игорь Дмитриев. Этих же артистов пригласил режиссёр и в новый проект. Но худсовет выбор не одобрил. Даля забраковали из-за «пустых» глаз, а Игоря Дмитриева сочли слишком часто появляющимся на экране, правда, Донатаса Баниониса всё-таки оставили. Однако сам режиссёр возмутился и заявил, что при таком раскладе ничего снимать не будет. Тогда киночиновники всё-таки согласились и утвердили кандидатуры.
Съёмки фильма начались, а чтобы снять виды выдуманной страны Бакардии, киношники отправились на Кавказ. Она нашли прекрасную натуру: очаровательные особнячки, которые вполне сошли бы за европейский город. Но внезапно к съёмочной группе подошли сотрудники комитета госбезопасности и потребовали удалиться. Почему спецслужбы препятствовали съёмкам и как удалось решить проблему? Узнайте ответы из ролика.
Комментарии
Фильмы , Видео , Евгений Татарский , Донатас Банионис , Олег Даль , Игорь Дмитриев
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