Почему сотрудники КГБ запрещали снимать фильм

Режиссёр Евгений Татарский любил шахматы. Как-то, зайдя в редакционную комнату, чтобы скоротать время за шахматной партией, он увидел на столе сценарий, от которого отказался уже не один режиссёр. Это была история по повестям Стивенсона. Татарский пролистал сценарий и решил, что будет снимать фильм с названием «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы». За пару лет до этого Евгений Татарский снял детектив «Золотая мина», где сыграли Олег Даль Игорь Дмитриев . Этих же артистов пригласил режиссёр и в новый проект. Но худсовет выбор не одобрил. Даля забраковали из-за «пустых» глаз, а Игоря Дмитриева сочли слишком часто появляющимся на экране, правда, Донатаса Баниониса всё-таки оставили. Однако сам режиссёр возмутился и заявил, что при таком раскладе ничего снимать не будет. Тогда киночиновники всё-таки согласились и утвердили кандидатуры.

Съёмки фильма начались, а чтобы снять виды выдуманной страны Бакардии, киношники отправились на Кавказ. Она нашли прекрасную натуру: очаровательные особнячки, которые вполне сошли бы за европейский город. Но внезапно к съёмочной группе подошли сотрудники комитета госбезопасности и потребовали удалиться. Почему спецслужбы препятствовали съёмкам и как удалось решить проблему? Узнайте ответы из ролика.