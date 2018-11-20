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Отличные ленты, которые незаслуженно игнорируют
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Отличные ленты, которые незаслуженно игнорируют 

Рамблер 3 часа назад
Некоторые творения режиссёров не доходят до широкого зрителя, но это не значит, что они не заслуживают внимания. Эти картины не получили должного признания, однако критики хорошо о них отзываются.
1. «Наркобарон» (2002). Режиссёром криминального триллера стал Джо Карнахан, а в продюсерах числится Том Круз. История про отстранённого детектива, неожиданно получившего шанс вернуться на работу, наполнена небанальными сюжетными ходами. Сюжет до последнего момента держит в напряжении, а ответ, как и следует ожидать, находится совсем не там, где его ищут. Украшением фильма стал актёр Рей Лиотта, сыгравший бескомпромиссного помощника детектива.
2. «Джо и Макс» (2002). История о боксёрах разворачивается на фоне становления фашисткой Германии. На спортивные события накладывается противостояние представителей различных рас, а герои фильма пытаются понять, что значит человечность. В главной роли — одна из ярчайших звёзд немецкого кино и любимец зрителей Тиль Швайгер.
3. «38-я параллель» (2004). Корейская военная драма повествует о двух братьях, которых закрутил водоворот трагических событий. Картина наполнена взрывами, стрельбой, мучениями и смертями, но создаёт полный эффект погружения в обстановку.
И ещё 17 отличных картин, которые зрители напрасно игнорируют, — в видео.
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