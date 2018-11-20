Отличные ленты, которые незаслуженно игнорируют

Некоторые творения режиссёров не доходят до широкого зрителя, но это не значит, что они не заслуживают внимания. Эти картины не получили должного признания, однако критики хорошо о них отзываются.

1. «Наркобарон» (2002). Режиссёром криминального триллера стал Джо Карнахан , а в продюсерах числится Том Круз . История про отстранённого детектива, неожиданно получившего шанс вернуться на работу, наполнена небанальными сюжетными ходами. Сюжет до последнего момента держит в напряжении, а ответ, как и следует ожидать, находится совсем не там, где его ищут. Украшением фильма стал актёр Рей Лиотта, сыгравший бескомпромиссного помощника детектива.

2. «Джо и Макс» (2002). История о боксёрах разворачивается на фоне становления фашисткой Германии. На спортивные события накладывается противостояние представителей различных рас, а герои фильма пытаются понять, что значит человечность. В главной роли — одна из ярчайших звёзд немецкого кино и любимец зрителей Тиль Швайгер

3. «38-я параллель» (2004). Корейская военная драма повествует о двух братьях, которых закрутил водоворот трагических событий. Картина наполнена взрывами, стрельбой, мучениями и смертями, но создаёт полный эффект погружения в обстановку.

И ещё 17 отличных картин, которые зрители напрасно игнорируют, — в видео.