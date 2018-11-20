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Спецэффекты в кино, которые никто не заметил
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Спецэффекты в кино, которые никто не заметил 

Рамблер 3 часа назад
Мало фильмов сегодня обходятся без компьютерной графики. И хотя зрители иной раз воспринимают происходящее на экране так, будто это снято камерой, на самом деле эпизоды оказываются нарисованными, как минимум, частично.
1. «Зодиак» (2007). Место одного из преступлений маньяка было обустроено в студии. Кажется, что всё снято на улице в реальной обстановке, но в действительности эпизод сняли в студии на фоне синего экрана, а дома и деревья нарисовали на компьютере.
2. «Великий Гэтсби» (2013). На драму выделили немалый бюджет, чтобы как можно более эффектно показать эпоху джаза в Нью-Йорке. Но большинство городских и загородных пейзажей вовсе не снимали на натуре, это — великолепная работа аниматоров.
3. «Горбатая гора» (2005). Действие происходит на природе на фоне горных пейзажей, а главные герои занимаются овцеводством. Казалось бы, зачем здесь графика, ведь найти подходящую натуру — задача несложная. Но оказалось, что аниматоры над фильмом всё-таки работали: они подкорректировали пейзажи и «оживили» стада овец, поскольку привезти на съёмки много животных оказалось группе не под силу.
Смотрите видео и узнайте, в каких фильмах вы не разглядели компьютерные эффекты.
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