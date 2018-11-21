Две статуэтки «Оскар» продадут на аукционе

11 декабря Profiles in History проведут аукцион, на котором будут выставлены на продажу две статуэтки премии "Оскар" за "Лучший фильм". Они были вручены владельцам в разных годах. Первый был наградой за фильм "Мятеж на Баунти" в 1936 году, а второй получен за киноленту "Джентльменское соглашение" в 1948 году.

"Оскар" за фильм "Мятеж на Баунти" был вручен Ирвингу Тальбергу . Теперь его родственники выставили статуэтку на аукцион за 200-300 тысяч долларов.

Эстимейт "Оскара" за киноленту "Джентльменское соглашение" чуть меньше — 150-200 тысяч долларов. В 1948 этот фильм победил в трех номинациях: "Лучший режиссер", "Лучшая женская роль второго плана" и "Лучший фильм". Имя владельца статуэтки не раскрывается.

Нужно отметить, что с 1951 года, родственники обладателя "Оскара" должны выкупить статуэтку за один доллар, прежде чем перепродавать ее. Американская академия кинематографических искусств и наук считает, что "Оскар" нужно получить, а не купить.