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Две статуэтки «Оскар» продадут на аукционе
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Две статуэтки «Оскар» продадут на аукционе 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Рамблер
11 декабря Profiles in History проведут аукцион, на котором будут выставлены на продажу две статуэтки премии "Оскар" за "Лучший фильм". Они были вручены владельцам в разных годах. Первый был наградой за фильм "Мятеж на Баунти" в 1936 году, а второй получен за киноленту "Джентльменское соглашение" в 1948 году.
"Оскар" за фильм "Мятеж на Баунти" был вручен Ирвингу Тальбергу. Теперь его родственники выставили статуэтку на аукцион за 200-300 тысяч долларов.
Эстимейт "Оскара" за киноленту "Джентльменское соглашение" чуть меньше — 150-200 тысяч долларов. В 1948 этот фильм победил в трех номинациях: "Лучший режиссер", "Лучшая женская роль второго плана" и "Лучший фильм". Имя владельца статуэтки не раскрывается.
Нужно отметить, что с 1951 года, родственники обладателя "Оскара" должны выкупить статуэтку за один доллар, прежде чем перепродавать ее. Американская академия кинематографических искусств и наук считает, что "Оскар" нужно получить, а не купить.
Тем не менее, периодически "Оскар" выставляется на продажу. В 1999 году известный певец и король поп-музыки Майкл Джексон купил статуэтку Дэвида О. Селзника, которую продюсер получил в 1940 году за фильм "Унесенные ветром".
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