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Sony анонсировала два фильма по комиксам на 2020 год 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Веном"
Киностудия Sony объявила о том, что в 2020 году планирует выпустить в прокат два фильма по комиксам Marvel, которые относятся ко вселенной Человека-паука, сообщает издание Variety.
Больше никаких подробностей о картинах руководство компании не раскрывало, но уже названы даты премьер новых лент.
Оригинальный фильм об одном из героев «паучьей» вселенной зрители увидят на экранах 10 июля 2020 года, 2 октября того же года состоится премьера сиквела одной из историй.
Журналисты Variety, вспомнив, что на данный момент в производстве компании находятся две ленты об антигероях вселенной Человека-паука, полагают, что в заявленных на 2020 год фильмах речь пойдет именно о них.
Напомним, что в декабре стартуют съемки картины «Морбиус, живой вампир» с Джаредом Лето в главной роли. Поэтому вполне логично предположить, что в июле 2020 года состоится премьера именно этого фильма.
Что касается сиквела, то вероятнее всего им станет продолжение истории о Веноме. Напомним, что супергеройская лента Marvel собрала в прокате более 780 миллионов долларов, обогнав «Стражей Галактики» и «Звездные войны», и вошла в топ-100 самых кассовых фильмов в истории кинематографа.
Комментарии
Джаред Лето , Фильмы
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