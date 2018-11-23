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В Сети появился трейлер нового «Короля Льва» 

Рамблер 3 часа назад
Режиссер Джон Фавро, снявший первые две части культовой ленты от киновселенной Marvel "Железный человек" и "Книгу джунглей", теперь взялся за восстановление и перезапуск знаменитого анимационного фильма "Король Лев".
Игровой фильм планируется выпустить на большие экраны уже в следующем году. Некоторые фрагменты, продемонстрированные во время презентации компании Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing, прошедшей в рамках 105-го Российского Кинорынка, намекнули на то, что в фильме будет достаточно сцен, максимально перекликающихся с теми, что были в мультфильме 1994 года. Однако новая лента, несомненно, будет более реалистичной.
Джон Фавро отмечал, что очень долго ждал подобной возможности — реализовать проект. В Сети уже появился русскоязычный трейлер картины.
Джон Фавро , Walt Disney , Фильмы , Видео
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