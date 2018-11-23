Самые нелепые смерти в кино

Когда полюбившийся герой умирает на экране, зрители готовы разрыдаться. Но бывает, что смерть персонажа выглядит настолько нелепо, что вызывает не только недоумение, но даже улыбку.

1. В финальной части боевика «Миссия невыполнима-3» (2006) у героини оказывается взрывчатка в голове. Агент Итан Хант в исполнении Тома Круза пытается обезвредить взрывчатку с помощью дефибриллятора. Короткая сцена, в которой девушка благодарит Ханта, выжимает слёзы, но последующий конвульсивный поворот головы и выпучивание глаз, дополненные странным звуковым эффектом, сводят драматизм сюжета на нет.

2. В ленте «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012) после автомобильной погони смертельное ранение получает злодейка Миранда, она же Талия Аль Гул. Она заунывно произносит длинный монолог, якобы терпя сильную боль, и умирает равно в том момент, когда завершает речь. Слишком выразительная для умирающей мимика актрисы Марион Котийяр и её чрезмерные движения делают сцену противоестественной.

Аль Пачино. 3. В легендарном «Крёстном отце-3» (1990) погибает дочь Майкла Корлеоне Мэри. Её играет София Коппола, об актёрском таланте которой коллеги вообще отзываются сдержанно. Но в этом эпизоде она продемонстрировала ужасающую игру. После того, как киллер случайно попадает в неё, а не в Майкла, Мэри почему-то проходит несколько шагов прихрамывая, хотя ранена в грудь, а потом без малейших эмоций падает. Сцена не стала провальной лишь потому, что отменно сыграли Дайан Китон

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