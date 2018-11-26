Трейлер нового «Короля льва» бьет рекорды

To the entire pride: Thank you for helping the teaser trailer for #TheLionKing become the most-viewed Disney trailer debut ever as it reached a record-breaking 224.6 million global views in 24 hours! pic.twitter.com/HSmWxS9YQp— Disney (@Disney) 24 ноября 2018 г. Трейлер нового "Короля льва" побил все рекорды по количеству просмотров. За первые 24 часа ролик посмотрели 224.6 миллиона пользователей. Об этом сообщается в официальном Twitter студии Disney.

Ролик будущего фильма "Король лев" занял второе место среди самых просматриваемых трейлеров в Сети. Первое место досталось тизеру "Мстители: Война бесконечности". Он собрал 230 миллионов просмотров за первые 24 часа.

Тизер нового "Короля льва" был выложен в Сеть 23 ноября. Он копирует первую сцену оригинального мультфильма, где все животные преклоняются перед новым королем зверей. Ремейк будет отличаться стилистикой и реалистичностью анимации. Кинолента выйдет на широкие экраны летом 2019 года.

Добавим, что оригинальный мультфильм "Король лев" — это 32-й полнометражный мультфильм студии Disney. Впервые он был показан 15 июня 1994 года. Также существует его продолжение: "Тимон и Пумба" (1995-1999), "Король Лев 2: Гордость Симбы" (1998), "Король Лев 3: Хакуна матата" (2004) и "Хранитель Лев" (2016-2018).