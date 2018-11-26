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Трейлер нового «Короля льва» бьет рекорды 

Рамблер 3 часа назад
Трейлер нового "Короля льва" побил все рекорды по количеству просмотров. За первые 24 часа ролик посмотрели 224.6 миллиона пользователей. Об этом сообщается в официальном Twitter студии Disney.
Ролик будущего фильма "Король лев" занял второе место среди самых просматриваемых трейлеров в Сети. Первое место досталось тизеру "Мстители: Война бесконечности". Он собрал 230 миллионов просмотров за первые 24 часа.
Тизер нового "Короля льва" был выложен в Сеть 23 ноября. Он копирует первую сцену оригинального мультфильма, где все животные преклоняются перед новым королем зверей. Ремейк будет отличаться стилистикой и реалистичностью анимации. Кинолента выйдет на широкие экраны летом 2019 года.
Добавим, что оригинальный мультфильм "Король лев" — это 32-й полнометражный мультфильм студии Disney. Впервые он был показан 15 июня 1994 года. Также существует его продолжение: "Тимон и Пумба" (1995-1999), "Король Лев 2: Гордость Симбы" (1998), "Король Лев 3: Хакуна матата" (2004) и "Хранитель Лев" (2016-2018).
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Фильмы , Видео
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