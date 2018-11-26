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Самые мрачные фильма 2018 года 

Рамблер 3 часа назад
Нынешний год принёс киноманам много новых увлекательных лент, однако далеко не все были жизнерадостными и оптимистичными. 2018 оказался наполнен мрачными и тяжёлыми картинами, оставляющими противоречивые впечатления.
1. «Тебя никогда здесь не было» — история о герое-одиночке, который не остановится ни перед чем ради своей цели. Он пытается освободить юную проститутку, однако методы борьбы сложно назвать чистоплотными. Брутальный персонаж, сыгранный Хоакином Фениксом, неоднозначен и определённо олицетворяет добро с гигантскими кулаками.
2. «Месть» повествует о красавице, привыкшей к роскошной жизни, которую бросают на произвол судьбы в пустыне. Ей удаётся выжить, но отныне её цель — месть. Лента представляет собой настолько кровавый рассказ, что на съёмочной площадке постоянно заканчивалась искусственная кровь и её приходилось закупать снова и снова.
3. «Лайкни меня» — рассказ о замкнутой девушке, которой нужна самореализация и признание общества. Она совершает шокирующие поступки и транслирует видео в интернет. Незаметно для себя героиня оказывается одержимой насилием и это становится по-настоящему опасным.
Комментарии1
Хоакин Феникс , Фильмы , Актеры , Видео
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