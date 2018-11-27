Самые интересные фильмы зимы 2018/19

Киноманы с нетерпением ожидают каждый новый сезон, ведь киношники готовят массу премьер. Этой зимой стоит обратить внимание на эти картины.

2. «Крид 2». Эта спортивная драма продолжает франшизу про боксёра Рокки. Главному герою Адонису Криду предстоит сражаться с противником, который сыграл немаловажную роль в истории семьи самого Адониса. В роли учителя Крида Рокки Бальбоа по-прежнему Сильвестр Сталлоне . Создатели подготовиили сюрприз для зрителей: в ленте появятся персонажи из первых лент франшизы Иван Драго, сыгранный Дольфом Лундгерном, и Людмила Драго, которую сыграла Бриджит Нильсен

3. «Фаворитка». Историческая драма с элементами чёрной комедии переносит зрителей в эпоху правления королевы Анны, последний представительницы Стюартов. Вновь прибывшая ко двору фрейлина пытается стать фавориткой королевы, и ради этого затевает борьбу с кузиной, леди Сарой Черчилль, которая фактически и правит страной. На Венецианском фестивале фильм с участием Эммы Стоун Рейчел Вайс приняли с восторгом.

Смотрите ролик и узнайте, какие ещё фильмы грядущей зимы могут вам понравится.