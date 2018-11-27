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Самые интересные фильмы зимы 2018/19 

Рамблер 4 часа назад
Киноманы с нетерпением ожидают каждый новый сезон, ведь киношники готовят массу премьер. Этой зимой стоит обратить внимание на эти картины.
1. «Дом, который построил Джек». Режиссёр Ларс фон Триер погружает зрителей в атмосферу семидесятых-восьмидесятых годов прошлого века и рассказывает историю не вполне классического серийного убийцы. Главные роли сыграли Мэтт Дилон, Райли Кио и Ума Турман. Фильм показали в 2018 году на Каннском кинофестивале, и некоторые зрители сочли его чрезмерно жестоким.
2. «Крид 2». Эта спортивная драма продолжает франшизу про боксёра Рокки. Главному герою Адонису Криду предстоит сражаться с противником, который сыграл немаловажную роль в истории семьи самого Адониса. В роли учителя Крида Рокки Бальбоа по-прежнему Сильвестр Сталлоне. Создатели подготовиили сюрприз для зрителей: в ленте появятся персонажи из первых лент франшизы Иван Драго, сыгранный Дольфом Лундгерном, и Людмила Драго, которую сыграла Бриджит Нильсен.
3. «Фаворитка». Историческая драма с элементами чёрной комедии переносит зрителей в эпоху правления королевы Анны, последний представительницы Стюартов. Вновь прибывшая ко двору фрейлина пытается стать фавориткой королевы, и ради этого затевает борьбу с кузиной, леди Сарой Черчилль, которая фактически и правит страной. На Венецианском фестивале фильм с участием Эммы Стоун и Рейчел Вайс приняли с восторгом.
Смотрите ролик и узнайте, какие ещё фильмы грядущей зимы могут вам понравится.
Комментарии
Бриджит Нильсен , Сильвестр Сталлоне , Эмма Стоун , Рейчел Вайс , Мэтт Дилон , Ума Турман , Ларс фон Триер , Фильмы , Актеры , Видео
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