Мультфильм про Человека-паука получит приквел и спин-офф

Хотя релиз мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" состоится только в декабре, студия Sony уже приступила к разработке следующей части и спин-оффа, сообщает The Hollywood Reporter

Постановкой сиквела займётся Хоаким Дос Сантос ("Аватар: Легенда об Аанге", "Вольтрон: Легендарный защитник"). Предполагается, что в центре внимания вновь окажется Майлз Моралес, но подробности о сюжете пока не разглашаются.

Спин-офф же сосредоточится на женских персонажах во главе с Гвен-пауком (которая появится в "Через вселенные"). Режиссёрское кресло студия предлагает Лорен Монтгомери ("Бэтмен: Год первый", "Лига Справедливости: Кризис двух миров"), сценарий напишет Бек Смит

На российские экраны "Человек-паук: Через вселенные" попадёт 13 декабря.