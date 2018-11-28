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Мультфильм про Человека-паука получит приквел и спин-офф 

Фильм.Ру 2 часа назад
Фото: Фильм.Ру
Хотя релиз мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" состоится только в декабре, студия Sony уже приступила к разработке следующей части и спин-оффа, сообщает The Hollywood Reporter.
Постановкой сиквела займётся Хоаким Дос Сантос ("Аватар: Легенда об Аанге", "Вольтрон: Легендарный защитник"). Предполагается, что в центре внимания вновь окажется Майлз Моралес, но подробности о сюжете пока не разглашаются.
Спин-офф же сосредоточится на женских персонажах во главе с Гвен-пауком (которая появится в "Через вселенные"). Режиссёрское кресло студия предлагает Лорен Монтгомери ("Бэтмен: Год первый", "Лига Справедливости: Кризис двух миров"), сценарий напишет Бек Смит.
На российские экраны "Человек-паук: Через вселенные" попадёт 13 декабря.
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