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Netflix снимет мультсериал по книгам Роальда Даля 

Tlum.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Netfix не собирается останавливаться в заманивании зрителей, хотя у сервиса и так в планах очень много всего интересного. Но на этот раз Netflix взялся за задачку посложнее. Они хотят выпустить мультсериал на основе книг британского писателя Роальда Даля!
Мультфильм объединит произведения автора в одну вселенную. Среди книг точно будут использованы «Чарли и шоколадная фабрика», «Матильда», «Большой и добрый великан». А вот «Джеймс и гигантский персик» и «Бесподобный мистер Фокс» не войдут в этот проект, возможно, из-за проблем с авторскими правами.
Сериал должен будет сохранить дух книг, но добавить к нему свое виденье этой общей вселенной. Представитель Netflix отметил, что они очень рады, что именно им досталась возможность воплотить миры Даля в анимации. Производство сериала начнётся только в 2019 году, так что ждать нам ещё долго!
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