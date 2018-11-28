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Свежий кадр из блокбастера «Годзилла: Король монстров» 

Фильм.Ру 35 минут назад
Фото: Фильм.Ру
Warner Bros. и Legendary выложили в Сеть свежий промокадр из фантастического блокбастера «Годзилла: Король монстров». Режиссёром продолжения ленты 2014 года выступил Майкл Доэрти («Крампус», «Кошелек или жизнь»).
В новой части МонстроВселенной нас снова ждёт появление участников крипто-зоологической организации «Монарх» и могучего Годзиллы, объединившихся в борьбе против Мотры, Родана и трёхглавого Короля Гидоры. Вместе эти три воскресших представителя древних супервидов жаждут стать доминирующей формой жизни, оставив судьбу человеческого рода висеть на волоске.
Сценарий фильма Доэрти написал вместе с Заком Шилдсом. В актёрском составе значатся Вера Фармига, Кайл Чэндлер, Милли Бобби Браун, Чарльз Дэнс, Салли Хокинс, Чжан Цзыи, Аиша Хайндс, Кен Ватанабе, О'Ши Джексон мл., Энтони Рамос и Рэнди Хэвенс.
Премьера сиквела «Годзиллы» намечена на 30 мая 2019 года.
Film.ru
Премьера сиквела "Годзиллы" намечена на 30 мая 2019 года.
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Бобби Браун , Кен Ватанабе , Энтони Рамос , Салли Хокинс , Чарльз Дэнс , Майкл Доэрти , Вера Фармига , Фильмы
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