Свежий кадр из блокбастера «Годзилла: Король монстров»

Warner Bros. и Legendary выложили в Сеть свежий промокадр из фантастического блокбастера «Годзилла: Король монстров». Режиссёром продолжения ленты 2014 года выступил Майкл Доэрти («Крампус», «Кошелек или жизнь»).

В новой части МонстроВселенной нас снова ждёт появление участников крипто-зоологической организации «Монарх» и могучего Годзиллы, объединившихся в борьбе против Мотры, Родана и трёхглавого Короля Гидоры. Вместе эти три воскресших представителя древних супервидов жаждут стать доминирующей формой жизни, оставив судьбу человеческого рода висеть на волоске.

Премьера сиквела «Годзиллы» намечена на 30 мая 2019 года.

Film.ru

Премьера сиквела "Годзиллы" намечена на 30 мая 2019 года.